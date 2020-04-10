Sokağa çıkma yasağı kararı dün alınmış

10 Nisan 2020 Cuma, 23:44

Akşam saatlerinde koronovirüs salgını nedeniyle 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Türkiye'de kaygılandıran manzaralar ortaya çıktı.

Binlerce yurttaş bakallara, fırınlara, marketlere koştu, birbiriyle temasta bulundu. Salgının yayılımını hızlandıracak her şey birkaç saat içinde yaşandı.

Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesindeki tarih dikkat çekti. Yasak kararının bu gece değil dün alındığı görüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve "Genelge ve tarihi doğruysa eğer; milleti gece yarısı son 2 saatte ne diye sokağa döktünüz?" yazdı.













