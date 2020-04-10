Sokağa çıkma yasağı sonrası yurttaşlar sokağa akın etti!
İçişleri Bakanlığı, 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı. Yasağın ardından yurttaşlar alışveriş yapmak için dışarı akın etti. Binlerce insan bakkal ve fırınların önünde kuyruğa girdi, temasta bulundu. Bazı noktalarda tekme tokat kavgalar yaşandı. Şimdi herkesin aklında aynı soru: "Ya korona yayılımı hızlanırsa?"
İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu gece saat 24.00’den başlayıp 12 Nisan saat 24.00’e kadar devam edecek olan 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Haberi alan vatandaşlar ATM, fırın ve bakkal önlerine akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı başlamadan yakınlarının yanına gitmek için yola koyulurken, trafikte yoğunluklar oluşmaya başladı. Ortaya çıkan önlemden uzak inanılmaz görüntüler kısa sürede whatsapp gruplarında dağıldı.
Kalabalık grupların birbiriyle teması ve oluşan uzun kuyruklar pes dedirtti.
İşte o görüntüler:
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