Soma’da maden ocağında göçük: Bir ölü
Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden 1'i yaşamını yitirdi. 2 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.
Manisa Valiliği Soma'daki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 1 işçi de yaralı olarak göçükten çıkarılırken 2 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"Soma İlçemizde, bir maden ocağında, üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana gelmiştir. Meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz vefat etmiş, 1 maden işçimizde yaralı olarak göçük altından çıkarılmıştır. Göçük altında bulunan 2 maden işçimizi kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Video Haberler
- CHP'li Torun isyan etti: Bunu kabul etmek mümkün değil!
- Genç çift internet üzerinden düğün yaptı
- Polis kamera kaydını gösterdi, o ikna olmadı!
- El ele tutuşarak hırsızlık yapan sevgililer kamerada
- CHP'li Turan Aydoğan'dan AKP'lileri kızdıran konuşma!
- Vali Yerlikaya,Geber yorumuna maruz kalan aileyi aradı
- Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı
- Feribotta büyük panik! Anonsu duyan denize atladı
- CHP'li Özel: Kendi anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan
- ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada!