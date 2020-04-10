Soma’da maden ocağında göçük: Bir ölü

10 Nisan 2020 Cuma, 14:32

Manisa Valiliği Soma'daki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 1 işçi de yaralı olarak göçükten çıkarılırken 2 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Soma İlçemizde, bir maden ocağında, üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana gelmiştir. Meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz vefat etmiş, 1 maden işçimizde yaralı olarak göçük altından çıkarılmıştır. Göçük altında bulunan 2 maden işçimizi kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."