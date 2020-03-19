Son veriler gençlerin koronavirüse karşı sanıldığı kadar dayanıklı olmadığını gösteriyor

19 Mart 2020 Perşembe, 23:27

Salgının çıkış döneminde Çin'den gelen veriler, yaşlılar ve kötü sağlık koşullarına sahip bireylerin virüs karşısında en savunmasız dilimi oluşturduklarını işaret ediyordu. Oysa, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen yeni veriler, yirmili yaşlardan kırklı yaşların başına kadar olan genç yetişkinlerin de virüsten ciddi şekilde etkilenebildiklerini ortaya koyuyor.

İTALYA'DAKİ VAKALARIN DÖRTTE BİRİ

Bloomberg'ten Michelle Fay Cortez, Angelica LaVito ve Robert Langreth'in analizine göre, İtalya ve Fransa'dan gelen raporlar bu durumu doğruluyor. Buna göre, virüse yakalanan genç bireylerin çoğu yoğun bakımda tedavi görüyor. Veriler de bu endişeyi yansıtıyor.

Statista verilerine göre, Virüsün en sert vurduğu Avrupa ülkesi olan İtalya'da, yaklaşık 28.000 koronavirüs hastasının neredeyse dörtte biri 19 ila 50 yaşlar arasında.

ABD'DEKİ VAKALARIN YÜZDE OTUZBEŞİ

ABD'de de benzer bir eğilim gözlenmekte. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verilerine göre, ülkedeki ilk 2.500 koronavirüs vakasının yaklaşık 705'inin yaşları 20 ile 44 arasında seyretmekte. Onların da %15 ila %20'si yoğun bakımda tedavi görürken pek azı da yaşamlarını yitirdi.

Virüse yakalanan genç yetişkinlerden biri olan Clement Chow, Twitter'dan paylaştığı bir iletide, "Gencim ve yüksek risk taşımıyorum ama yine de şiddetli bir vaka olarak yoğun bakımdayım" dedi ve ekledi, "Bu virüs hakkında gerçekten pek bir şey bilmiyoruz."

BEBEKLER VE ÇOCUKLAR DA RİSK ALTINDA

Ölüm riskinin yaşla birlikte hızla arttığı doğru. Salgına ilişkin güncel bir rapora göre, 85 yaşın üzerinde 144 hasta varken, bunların %70 kadarı hastaneye kaldırıldı ve %29'u da yoğun bakıma alındı. Rapora göre ise yoğun bakıma kaldırılan her dört kişiden biri yaşamını yitirdi.

Yine de ortaya çıkan kanıtlar, bebeklerin ve küçük çocukların da ciddi komplikasyon riski altında olabileceğini düşündürmektedir.

Bu hafta Pediatri dergisinde yayınlanan ve Çin'de koronavirüsten etkilenen 2.000'den fazla çocuğun temel alındığı bir çalışmaya göre, Çinli doktorlar 0-12 aylık bebeklerdeki vakaların yaklaşık %11'inin; 12-36 aylık bebekler ile 3-6 yaş arası çocukların da %7'sinin durumlarının şiddetli veya kritik olduğunu saptadı. Şiddetli hastalık oranı yetişkinlerden daha düşük olsa da elimizdeki verilere göre bu oldukça önemsiz.