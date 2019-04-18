İngiltere’de Çakır VAR

Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesinde Manchester City ile Tottenham arasında uzun yıllar unutulmayacak bir maç yaşandı. İlk yarısında 5 gol atılan maçı Manchester City 4-3 kazandı ancak ilk maçı 1-0 galip tamamlayan Tottenham tur atlayan taraf oldu ve yarı finalde Ajax ile eşleşti. City'ye belki de turu getirecek olan gol 90+3'te ofsayt nedeniyle iptal edilirken, maçın hakemi Cüneyt Çakır verdiği kararlarla kırılma anını yaşatan isim oldu.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve Ethiad Stadı'nda oynanan Manchester City-Tottenham maçı tarihe geçecek bir şekilde başladı.

Henüz 4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine kıvrılan Raheem Sterling, uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Hugo Lloris'i mağlup etti ve 1-0 öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung Min Son sahneye çıktı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu bir anda önünde bulan Son, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Maçın temposu her dakika artarken 10. dakikada Heung Min Son'dan müthiş bir gol geldi. Raheem Sterling'in golüne nazire yaparcasına sol çaprazdan uzak direğe harika bir plase yollayan Son, skoru 2-1'e getirdi.

City'li oyuncuları bu kaostan 11. dakikada Bernardo Silva çıkardı. Sergio Aguero'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Silva'nın vuruşunda savunmaya ve kaleci Lloris'e çarpan top ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.

Üst üste gelen gollerden sonra durulan iki takım oyuncuları 21. dakikada yine Raheem Sterling'in attığı golle sessizliği bozdu.

Sağ kanattan gelişen atakta yerden içeriye sert bir orta yapıldı. Arka direkte topla buluşan Sterling bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

İlk yarıda kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City soyunma odasına 3-2'lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi Manchester City 50. dakikada golle burun buruna geldi.

Sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya Raheem Sterling gelişine vurdu ancak kaleci Lloris İngiliz futbolcunun hat-trick yapmasına izin vermedi. Pozisyonun devamında Bernardo Silva tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi.

Farkı arttırmak için baskısını sürdüren Manchester City'de bu kez Sergio Agüero sahneye çıktı.

Sağ çaprazdan topla ceza sahasına giren Arjantinli yıldız çok sert bir vuruşla Lloris'i kapattığı köşeden mağlup etti ve skoru 4-2 yaptı.

Konuk ekip Tottenham'ın pozisyon bulmakta zorlandığı anlarda 73. dakikadaki korner imdadına yetişti.

Sakatlanan Sissoko'nun yerine giren Llorente sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Llorente'nin topa elle müdahale ettiği iddiasıyla 'VAR' kontrolüne gitti ancak pozisyonun temiz olduğuna kanaat getirerek golü verdi.

Manchester City için her şey bitti derken karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıktı ve durumu 5-3 yaparak belki de yarı final biletini takımına kazandıracaktı.

Ancak hakem Cüneyt Çakır pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve golü iptal etti.

Sterling'in golünden sonra Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola büyük sevinç yaşamıştı. Ve Guardiola o anda yıkıldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham 4-3 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 1-0'lık galibiyet ve Llorente'nin kritik golü sayesinde yarı finale yükselen ekip oldu.

Hakem Cüneyt Çakır'ın 'VAR' odasından gelen uyarıya rağmen Llorente'nin golünü iptal etmeyerek Tottenham'a golü vermesi de maçın kırılma anlarından biri olarak kayıtlara geçti.