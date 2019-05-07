Ersan Gülüm bakın nereye gitti?

Avustralya 1. Futbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Western United, milli oyuncu Ersan Gülüm'ü kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunma oyuncusu ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Avustralya'da daha önce Hume City ve Adelaide United takımlarında görev alan Ersan Gülüm, Manisaspor, Elazığspor, Adanaspor'un ardından uzun yıllar Beşiktaş formasını giymişti.
A Milli Takım'da 7 maça çıkan Gülüm, siyah-beyazlıların ardından transfer olduğu Çin ekiplerinden Hebei China Fortune'dan geçen ocak ayında ayrılmıştı