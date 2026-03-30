Son dakika... CHP'den 'Özkan Yalım' kararı: Disipline sevk edildi!

Gözaltına alınan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Yalım dahil 13 kişi hakkında "tutuklama" talep edildi.

CHP'DEN "ÖZKAN YALIM" KARARI

Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'den istifa etmemesi halinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceği iddia ediliyordu.

Partiden yapılan açıklamada ise konunun bugün yapılacak olan MYK toplantısında geniş kapsamlı ele alınacağı vurgulanmıştı.

MYK toplantısının ardından CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partinin "Özkan Yalım" kararını açıkladı.

Emre, şu ifadeleri kullandı:

"MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir."

ÖZGÜR ÖZEL O GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN KONUŞMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına ilişkin partisinin Çanakkale'deki mitinginde konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı:

"O görüntüler ve tabii ki şu anda dört gün içeride, nedir konuşup kendini anlatacak. Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız. Ama başka bir şeyi görün. Devletin polis kamerası kapıya gitmiş, içeriye girmiş. O görüntüler devlete emanet. Milletin özel hayatı devlete emanet. O görüntüler; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı emrinde toplanan o görüntüler birkaç saat içinde AK Parti’nin elinde. AK Parti rejiminin Sabah gazetesinde. Hem de büyük bir utanmazlık içinde ve bugün bütün basınlarında dün buzlayanlar bugün görüntüleri buzlamadan, hiç şunu düşünmeden...

Oradaki herkesin bir ailesi, annesi, babası, evladı var. Oradaki evlat da birisinin evladı. Orada kime ne yanlış yapıldıysa o konuda üstüme ve partime hangi etik sorumluluk düşüyorsa hepsini üstlenmeye, gereğini yapmaya hazırım da şunu görüyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulduğunda buna büyük umut bağlayan, kapı kapı dolaşan ve partisinin başarısı için çalışanlara soruyorum. İktidara siz böyle mi geldiniz? Bunun için mi geldiniz?"