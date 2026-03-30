Ünlü sunucu Defne Samyeli siyasi kimliğini açıkladı

Ekranların tanınan siması ve şarkıcı Defne Samyeli, İzzet Çapa’nın YouTube programına konuk oldu. Kariyerinden özel hayatına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Samyeli, siyasi kimliğine ve Türkiye'deki siyaset tarzına dair beslediği kırgınlıklara da değindi.

"EVDE İSTİKLAL MARŞI İLE BÜYÜDÜK"

Siyasi duruşunu "ulusalcı" olarak tanımlayan Samyeli, vatan sevgisinin aileden geldiğini belirtti. Bir asker kızı olmanın karakterine yansıdığını ifade eden ünlü isim, şu sözlerle dikkat çekti:

"Biz evde İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkarak, saygı duruşunda bulunarak büyüdük. Kanımızın son damlasına kadar Atatürkçüyüz, öyle de öleceğiz inşallah."

"SİYASET TARZINA KÜSTÜM"

Samyeli, Türkiye'deki mevcut siyasi iklimin ve "muhalif olma" çabasının bazen haksız eleştirilere yol açtığını savunarak geçmişte yaşadığı bir kırgınlığı dile getirdi. Demokratik ve Batılı bir siyaset tarzının özlemini duyduğunu belirten Samyeli, sitem dolu ifadeler kullandı:

"Ben bu ülkeye çok küstüm. Benim gibi asker çocuğu olan, Atatürkçü bir insanı muhalif olma adına bir günde harcayabildiler. Hayalimdeki demokratik ve Batılı siyaset tarzı maalesef Türkiye'de yok."