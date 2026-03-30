Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Bu hususların iddialar kapsamında dikkate alınmasını...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Yalım dahil 13 kişi hakkında "tutuklama" talep edildi. Yalım'ın aynı zamanda parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi.

Yalım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesi şu şekilde:

“1969 Yılında Uşak ili Eşmen ilçesi Köylüoğlu köyünde doğdum. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili seçildim ve 3 dönem milletvekilliği yaptım. 31/03/2024 seçimlerinde Uşak Belediye Başkanı olarak seçildim ve halen bu görevi yürütmekteyim. Yukarıda beyan etmiş olduğum numaralar şahsi kullanımıma aittir.

Şu an da sahibi ya da ortağı olduğum herhangi bir firma bulunmamaktadır. Gizli tanık beyanında geçen Osman Nuri Vardı isimli şahsı tanıyorum. Kendisinin Uşak Belediyesine gelmesi üzerine tanıştım. Gizli tanık beyanlarında tarafıma isnat edilen iddialar doğru değildir. Osman Nuri Vardı ile herhangi bir jeotermal işi yapmadım. Bu konu ile alakalı müfettişler gerekli incelemeleri yapmışlardır.

Osman Nuri Vardı ile tespit edilen ortak baz kayıtlarımız belediye başkanı olmamdan önceki dönemlere isabet etmektedir. Osman Nuri Vardı'nın iş yerinde tespit edilen baz kayıtlarının sebebi ilgili bazın alındığı lokasyonda bulunan iş merkezinde ofisi olan Merter Mutlutürk isimli arkadaşımı sık sık ziyaret etmemden dolayıdır. UB Madencilik unvanlı firma Uşak Belediyesinin iştirakidir.

İsmail Özçelik isimli şahıs bu firmanın genel müdürü ve yetkilisidir. Sahibi değildir. Gizli tanık beyanına konu ihale fen işleri müdürlüğü tarafından yapılmış olup, benim herhangi bir dahlim bulunmamaktadır. Yine aynı iddiada geçen 64 ADD 444 Plaka sayılı araç ihale tarihinden önce alınmıştır. Bu araç alındığında ben belediye başkanı değildim. Sonrasında aracı İstanbul ilinde bulunan Deniz Otomotiv unvanlı firmanın sahibi Mehmet isimli şahsa sattım. Gizli tanık ifadesinde geçen Uşak/Merkez Kurşunluk Mahallesi 286 ve 311 Adaları arasındaki ihale belediye başkan vekili Çağlar Samancı tarafından imzalanmış olup, benim bu konuya ilişkin herhangi bir bilgim bulunmamaktadır.

Uşak Spor'a yardım adı altında şahsi hesaplarıma geçirmek suretiyle kimseden herhangi bir para almadım. İsa Özüdüz isimli şahsı tanımamaktayım. Bu şahıs ile hiçbir irtibatım olmadığı gibi Uşak Spor ile de herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır.

Uşak Belediyesine bağlı sosyal tesislere Ontek isimli firmadan alınan malzemelere mükerrer fatura kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Ben firma sahibi olan Adem Kutlay isimli şahsı ve bu şahsın akrabalarını tanımıyorum. Kendileri ile herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır.

Uşakgündem.com ve uşakhaber.com internet sitelerine belediyeden herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu sitelerin alım ve satımı ilgili işlerle alakalı olup, benimle herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Ben bu siteleri aleyhime yapılan haberleri bastırmak yahut kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmak amacıyla kesinlikle kullanmadım.

Murat Baş isimli şahsın internet sitesine sahip olduğunu biliyorum ancak hangi siteye sahip olduğunu bilmiyorum. Yine iddiada geçen Kenan Aslan isimli şahısla herhangi bir tanışıklığım bulunmamaktadır. Müşteki beyanında geçen Karun Avm'nin mühürlenmesi ve idari para cezası uygulanması konusu Kartalkaya'da çıkan yangın sonrası kamuya açık yerlerin denetlenmesi kapsamında yapılan işlemlerdir. Ben AVM'nin sahibi Erhan Akçay ile belediyede yahut dışarıda kesinlikle yüzyüze görüşmedim. Kendisi ile herhangi bir telefon görüşmem bulunmamaktadır.

Ancak Erhan Akçay'ın kızı ve AVM'nin müdürü olarak kendisini tanıtan şahıs ile makama hayırlı olsun ziyaretine gelmeleri dolayısıyla görüştüm. Onlarla olan görüşmede herhangi bir talepte bulunmadım. AVM'nin mühürlenmesi konusuyla alakalı mahkemede dava görülmüş olup, para cezası mahkeme tarafından onanmıştır. Biz bu sürece ilişkin belgeleri dosyaya sunduk. Müşteki ifadesinde geçtiği gibi kendisi ile görüşmem olmamıştır.

Benim ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek bunları belediyeye temsil ve ağırlama giderleri olarak ödettirdiğimiz yönündeki tanık beyanları asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu gece klübü / restorant jolly joker şirketlerim bünyesinde olup, belediyeye fatura edilen herhangi bir hesap ödemem söz konusu değildir.

Adıma kayıtlı olan şirketleri devrettiğim Cihan Aras isimli şahıs benim milletvekili olduğum dönemde danışmanım olup, tanışıklığımız eskiye dayanmaktadır. Eşim ile boşanma sürecinde olduğumuz için malları güvendiğim Cihan Aras'a devrettim. 03/03/2025 tarihinde çekişmeli olarak eşim ile boşanma ve mal ayrılığı davamız başlamıştır. Sonrasında eşim ile sözlü olarak anlaşarak şirketlerin çocuklarımın 18 yaşını doldurmasına müteakip onlar adına devredileceği hususunda karar kıldık. İsnat edildiği şekilde herhangi bir operasyon kapsamında el konulma korkusu ile devir işlemi yapmadık.

Tanık beyanlarında geçen Aslıhan Aksoy isimli şahsın belediye sosyal tesislerini temizlik ve tertibini sağlama hususunda belediye çalışanı olarak görev yaptığı doğrudur. Aslıhan Aksoy'un belediyede çalıştığı dönemde fiilen işe gelip gelmediği yahut ne zaman izin kullandığı hususlarına dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Aslıhan Aksoy, belediyede işe alınmadan önce benim şirketim olan Yalım Garden Otel'de çalışmaktaydı. Belediyede çalışmaya başladıktan sonra benim işletmem ile olan iltisakı kesilmiştir. Aslıhan Aksoy isimli şahsın hesabına şahsi hesabımdan gönderilen 1.500.000 TL'lik para araç alımı için gönderilmiştir. Paranın transfer edildiği tarihte belediye başkanı değildim. Kendisi ile aramızdaki özel muhabbetten kaynaklanan sebeplerle para gönderim işlemini yaptım. Bu hususun belediye ya da belediye başkanlığı görevim ile bağlantısı yoktur.

Belediye başkanı olmadan önce bana ait işletmede çalışırken belediyenin sosyal tesislerinde görev almak istediğini söylemesi üzerine belediyedeki ihtiyaç durumu da gözetilerek kendisini işe aldım. Akabinde çıkan haberler sonrasında belediyedeki işinden ayrıldı. Sonrasında Bornova Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklarına kendisini yönlendirerek orada belediyede çalışmasına devam etmesi konusunda yardımda bulundum. Kendisi ile Bornova Belediyesinde işe başlamasından kısa bir süre sonra ilişkimiz bitmişti.

Bornova Belediye Başkanı ile görüşerek Aslıhan Aksoy'u belediyede uygun bir kadroda ihtiyaç varsa işe alması konusunda ricacı oldum. Kendisi de yardımcı oldu. Yine şahsi hesabımdan Batı Otomotiv Turizm Ticaret şirketine "Ebru Yurtuluğ araç bedeli" olarak gönderilen 1.180.000 TL Ebru Yurtuluğ adına kayıtlı olan 64 ADD 999 Plaka sayılı aracın bedelidir. Şahsa aracı alma sebebim aramızdaki özel ilişkiden kaynaklıdır. Aracın alım tarihi olan 23/08/2024 tarihinden yaklaşık bir hafta sonra 30/08/2024 tarihinde Ebru Yurtuluğ Uşak Belediyesinde beden işçisi sıfatı ile işe başlamıştır. Belediye kadrosunda ihtiyaç olduğu için şahsı belediyede işe aldım. Yaklaşık 3 ay sonra zaten belediyeden ayrılmıştır. Gizli tanık beyanında geçen Fatih isimli şahıs belediyede garson olarak çalışmaktadır. Haftasonları ek iş olarak şahsıma ait gece kulübünde organizatörlük yapar.

Yine tanık beyanında geçen Mehmet isimli şahıs belediye etkinliklerinde ses sistemini kurması dolayısıyla haftasonları bana ait gece kulübünde ses sistemlerini düzenleyen kişidir. Cihan Aras ile aramızda geçen ve dosya kapsamında yer alan konuşmalar, benim Bulgaristan ülkesinde bulunan ve Cihan Aras adına kayıtlı işletmemi ihtiyaç kalmaması sebebi ile kapatmam sonrası çıkan verginin Cihan Aras'a tebliği üzerine tarafıma karşı sinirlenerek yazdığı mesajlaşmalardan ibarettir. Zaten mesaj içeriğinde tarafımca "gelen rakam benim için sorun değil" şeklinde kendisine vermiş olduğum cevaptan da konunun vergi ile alakalı olduğu anlaşılmaktadır.

Salih Çağrı Kalın ile aramızda geçen Ontech firması ile alakalı konuşma benim belediye başkanı olmadan önceki dönemde faaliyet gösteren Ontek isimli firmanın usulsüz çalışmalarının olduğunu tespit etmesi üzerine tarafıma göndermiş olduğu bilgilendirme mesajıdır. Ben bu firmanın sahibini tanımam. Zaten mesajda da onlara artık iş verilmemesi gerektiğini söyledim. Akabinde yaptığımız araştırmalarda satın alma biriminde çalışan kişinin eşi ya da yakını ancak şuan tam hatırlamıyorum, bilgi sızdırmasından dolayı işten çıkarttım.

Emniyette vermiş olduğum ifadede Murat Altunkaya'nın hesabından benim şahsi hesabıma gönderilen 480.000 TL'nin kaynağını hatırlayamamıştım, ancak bu paranın kaynağı şahsıma ait olan Yalım Petrol adına kayıtlı olan bir aracın satımından kaynaklı gönderimdir. Bu satıştan kaynaklanan parayı Murat Altınkaynak teslim alarak bana göndermiştir. Benim şahsım adıma kayıtlı Bulgaristan'da lojistik alanında faaliyet gösteren bir şirketim bulunmaktadır.

Yine Almanya'da faaliyet gösteren lojistik adına faaliyet gösteren şirketim %50 hissesi benimdir, ancak şirketin tamamı Bulgaristan'daki işletmemde geçmişte yönetici olarak çalışan Reyhan isimli şahsın adına kayıtlıdır. Bulgaristan'da yine şahsıma ait olan ancak Cihan Aras adına kayıtlı 3 işletmem daha bulunmaktaydı. Ancak şuan 1 tanesi aktiftir. Bu şirket lojistik, muayene ve araç yıkama konusunda faaliyet göstermektedir. Benim şahsıma ait aktif olarak kullandığım iki adet iphone marka telefonum ve bu telefonlarda kullandığım 3 adet hat bulunmakta olup, bunlardan bir tanesi şahsi kullanımda, bir tanesi şirket adına kayıtlı, diğeri de belediye adına kayıtlı bulunan hatlardır. Arama faaliyetleri icra edilirken şahsıma ait olan telefonumu istedikleri için kendi rızamla polis ekiplerine teslim ettim, ancak belediye hattının takılı olduğu telefonu şahsım ile alakası bulunmadığı için Seher Akay'a verdim.

Ben Uşak sevdalısı bir insanım. Yurtiçi ve yurtdışında kazanmış olduğum paraları Sivaslı ilçesine getiren biriyim. Rahmetli babam adına Sivaslı ilçesinde Fen Lisesi yaptırmış ve bunun dışında üniversite yapımında ve başkaca ilçe için faydalı olabilecek şekilde yardımlarda bulundum. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne iki adet araç hibe ettim. Yine Sivaslı ilçesine Ambulans ve Cenaze aracı alarak hibe ettim. Bunların hepsi belediye başkanı olmadan önce yapmış olduğum yardımlardır. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nün tesisine ihyitaçtan kaynaklı olarak yeteri kadar katkıda bulundum.

Benden önceki belediye yönetiminde Uşak ilindeki aşevine yardımlarda bulundum. Eğitimci bir aileden gelmekteyim. Bu sebepten eğitim ve kamu kurumlarına gerekli desteği şahsi hesaplarımdan sağlamaktayım. Belediye başkanı seçildikten sonra belediyenin faaliyetlerinin daha verimli şekilde işlemesi için kiralık olan çöp kamyonlarının kira bitimine müteakip iptal ederek Devlet Malzeme Ofisinden belediyeye ait kamyonların alınmasını lojistik alanında gerekli iyileştirmelerin sağlanmasını, taş ve parke basma fabrikası kurdurarak belediyenin giderlerini en aza indirme yönünde faaliyetlerde bulundum.

Yapmış olduğum çalışmalar sayesinde 2025 yılında belediye bütçesi 1 Milyar TL civarında tasarruf yaptırarak Türkiye'deki ilk 10 belediye arasına girdik. Bu hususların iddialar kapsamında dikkate alınmasını talep ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uşak Belediye başkanı olarak görev yaptığım için gurur duyuyor ve çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Savunmam bunlardan ibarettir.”