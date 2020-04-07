SSM’nin ilgi gören ‘Müzede Yoga’ etkinliği canlı yayımlanıyor
Sakıp Sabancı Müzesi ve Cihangir Yoga işbirliğiyle yapılan yoga dersleri, 8 Nisan Çarşamba saat 08.00’de canlı yayında!
Salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 Nisan’a kadar ziyarete kapalı olan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) geleneksel etkinliklerini gerçekleştirmeye sosyal medya kanalları aracılığıyla devam ediyor. Bu etkinliklerden “Müzede Yoga”, evde kaldığımız bugünlerde zihinsel rahatlama ve bedensel gevşemeye yardımcı olması amacıyla canlı yayınla evlere taşındı.
SSM bahçesinde Cihangir Yoga eğitmenleri yönetimindeki 50 dakikalık dersler nisan ayı boyunca her çarşamba saat 08.00’de SSM’nin Instagram hesabından takip edilebilir.
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