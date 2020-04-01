Star Wars oyuncusu koronadan yaşamını yitirdi

01 Nisan 2020 Çarşamba, 10:20

Star Wars filmi oyuncusu ve aksan koçu Andrew Jack, 76 yaşında corona virüsten hayatını kaybetti.

Daha önce corona virüs testi pozitif çıkan İngiiz oyuncunun durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi.

Star Wars'ta Major Caluan Ematt karakterine hayat veren Andrew Jack’in eşi Avustralya’da karantinada olduğundan Jack'in son anlarında yanında yer alamadı. Eşi, Twitter'dan, "Bugün bir adamı kaybettik. Andrew Jack'e iki gün önce corona virüs teşhisi konuldu" notunu yazdı.

Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson’a koçluk yapıyordu. Aynı zamanda Sherlock Holmes, Yüzüklerin Efendisi, Captain America ve Siyah Giyinen Adamlar gibi filmlerde de görev yapmıştı.