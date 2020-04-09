Tahliye edilen IŞİD’in Türkiye sorumlusuna tekrar yakalama kararı çıkarıldı

09 Nisan 2020 Perşembe, 20:47

IŞİD’in Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı dosyada bugün tahliye kararı verildi. Ancak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise Bayancuk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Emrin ardından Bayuncu tutuklandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bayancuk cezaevinden tahliye edilmedi. Ancak Bayancuk hakkında tahliye kararı verilmiş olması dahi sosyal medyada büyük tepki topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tahliye kararına, “gazetecilerin, akademisyenlerin, siyasetçilerin tutuklu olduğu bir ülkede bu karar kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi.

Halis Bayancuk, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Mayıs 2017’de gözaltına alındıktan sonra hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Bayancuk, “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçlamasıyla, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 12.5 yıl hapis cezası ile yargılanıyordu.

KARARA İTİRAZ

Sakarya Adliyesi’nde dün görülen duruşmaya Bayancuk, Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Mahkeme sanık hakkında tahliye kararı verdi. Ancak kısa bir süre sonra Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Bayancuk’un üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, hakkında var olan delil durumu, tutuklulukta geçen süre, isnat edilen suçun kanun gereği kuvvetli suç süphesi taşıdığı suçlardan oluşu gibi gerekçelerle tahliye kararını kaldırarak tutuklanmaya yönelik yakalama kararı verdi.

Halis Bayancuk’un avukatı ise dün gazetemize yaptığı açıklamada, “Müvekkilimiz Sakarya’daki dosyadan 3 yıldır tutukluydu. Başka bir dosyadan da 2 yılı aşkın süredir tutukluydu. Zaten yatması gereken süreyi yattı” dedi.