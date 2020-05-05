Takipsizlikten iki gün sonra dava

05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Gemlik Emniyet Müdürlüğü’nü 8 Ağustos 2016’da arayan ihbarcı, N.K. isimli kadının FETÖ’cü olduğunu savunarak ihbarda bulundu. İfadesi alınan, N.K. ise örgütle ilişkisinin bulunmadığını, yalnızca işi gereği Bank Asya’da hesap açtığını söyledi. 17 Aralık 2019’da tamamlanan soruşturma sonucunda N.K. hakkında takispsizlik kararı verildi. Kararda, N.K.’nin ByLock kullanmadığı, kapatılan derneklere üyeliğinin olmadığı, FETÖ ile bağlantılı şirketlerde çalışmadığı, bir sosyal medya paylaşımının görülmediği vurgulandı. N.K.’nin örgüt lideri Gülen’in “Bank Asya’yı kurtarın” talimatı üzerine değil, olağan bankacılık işlemi kapsamında hesap açtığı ifade edildi. İhbarın somut bir ihbara dayanmadığı vurgulanarak, delil yetersizliğinden ötürü kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bu karara imza atan savcı, 2 gün sonra N.K.’ye “FETÖ örgüt üyeliği” suçundan dava açtı. Hazırlanan iddianamede bu kez, N.K.’nin Gülen’in talimat verdiği dönemi kapsayacak şekilde hesap açtığı ileri sürüldü. N.K.’nin avukatı Servet Sarıca, kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılığın başka bir işlem yapamacağını belirterek, “Ancak yeni delillerin ortaya çıkmasıyla soruşturma açılabilir. Aynı savcı tarafından ‘deliller yeterli değildir’ denildikten iki gün sonra, ‘örgüt üyeliği suçu oluşmuştur’ suçlaması, adalete güveni zedelemektedir. İddianame hukuken yok hükmündedir” dedi.