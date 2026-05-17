AKP'nin gençlik şölenindeki görüntüler, 'dindar nesil' tartışmasını doğurdu: Yandaş isimden dikkat çeken açıklama

AKP'nin dün Kocaeli'de düzenlediği 'AK Parti Gençlik Şöleni'nde katılımcıların dans ettikleri görüntüler, iktidara yakın çevrelerde tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada ''İslâmî bir nesil yetiştireceğiz diye yola çıkanlar laik bir nesil yetiştirdiler'', ''CHP başı kapalı kızları bir stada toplayıp canlı yayında oynatacak deseler, oradaki kapalı kızların anne babaları ortalığı ayağa kaldırırdı'', “Her kesime hitap edeceğiz diye kimliksiz bir parti olmayı seçtiler'' gibi yorumlar yapıldı.

''YANLIŞ GİDEN BİR ŞEYLER VAR EYVALLAH''

Eğlence görüntülerine İslami kesimden tepkiler geldiği bilinirken iktidara yakınlığıyla bilinen Yenişafak yazarı Aydın Ünal'dan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''AK Parti Kocaeli Gençlik Şöleni’ndeki bazı nahoş görüntüler üzerinden AK Parti’nin, Reis’in ya da AK Gençlik’in eleştirilmesi büyük haksızlık ve kadirbilmezliktir. Yanlış giden bir şeyler var eyvallah ama totalde dindar-muhafazakar genç oranı 80-90’lara nispetle katlanarak arttı ve yüzde 30’ları aştı. “Neden yüzde 100 değil” diye hayıflanmak yerine 80’lerdeki yüzde 6’lardan şimdi yüzde 30’lara çıktığı için şükretmek gerekir. Kötü örneklere bakmayın, sessiz ve derinden sağlam bir gençlik usul ama emin adımlarla geliyor.''