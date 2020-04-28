Taksim'e 1 Mayıs bariyerleri
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bariyerler yerleştirildi.
Taksim Meydanı'na demir bariyerler yerleştirildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve çevresine demir bariyerler getirildi. Kamyonlardan indirilen bariyerler, Taksim ve çevresine toplu halde yerleştirildi. Bariyerlerin daha sonra Taksim ve Gezi Parkı çevresine dizileceği öğrenildi.
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