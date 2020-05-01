Taksim'e çıkmak isteyen DİSK'e polis müdahalesi

01 Mayıs 2020 Cuma, 09:24





1 Mayıs kutlaması için çelenk bırakmak üzere Taksim'e çıkmak isteyen DİSK üyelerine polis müdahale etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Adnan Serdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.





DİSK önünde bulunan CHP Milletvekili Ali Şeker yaşananları anlattı, “25 temsilci sendikacı çelenklerini Taksim’e bırakmak istedi. Polis buna müdahale etti. Karantina döneminde asıl tehlike orada başladı. Bu Türkiye’yi mahcup ediyor” dedi.

"GÖZALTINDAYIZ!"

Çerkezoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gözaltındayız!"

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

- Disk Genel Merkez binasındaki sendika yetkilileri tarafından, çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı'na yürümek istedikleri bildirilmiştir. Talepte bulunanlara; Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir.

- Bütün bunlara rağmen; Taksim Meydanı'na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba

Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapılmıştır. Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır.

SENDİKALAR, 1 MAYIS DOLAYISIYLA TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikalar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, farklı saatlerde küçük gruplar halinde, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.