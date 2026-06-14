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Bağımsız Maden İş duyurdu: ‘Özşen Madencilik’ işçilerinin ve ailelerinin üzerine ateş açıldı!

Bağımsız Maden İş duyurdu: ‘Özşen Madencilik’ işçilerinin ve ailelerinin üzerine ateş açıldı!

14.06.2026 18:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bağımsız Maden İş duyurdu: ‘Özşen Madencilik’ işçilerinin ve ailelerinin üzerine ateş açıldı!

Edirne'de ücret, mesai ve tazminat hakları için açlık grevinde olan Özşen Madencilik işçilerinin eyleminin 26. gününde silah sesleri duyuldu. Söz konusu görüntüleri Bağımsız Maden-İş paylaştı.
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Edirne'de ücret, mesai ve tazminat hakları için açlık grevinde olan Özşen Madencilik işçilerinin üzerine ateş açıldı. 

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, işletme içerisinde direnen işçiler ve ailelerinin üzerine üç el ateş edildiğini açıkladı. 

Sendikanın açıklamasında herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Patron Bekir Kiremitçi’nin adamları tarafından işletme içerisinden direnen işçiler ve aileleri üzerine silahla üç el ateş edildi. Yaralımız yok. İşçiler ve ailelerle madeni işgal ettik. Buradan dönüş yok ölümse ölüm!"

 

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