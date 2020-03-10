Tarihi Kemeraltı Çarşısı için özel lojistik planı

10 Mart 2020 Salı, 10:44

Farklı sektörlerden yaklaşık 15 bin işyerinin bulunduğu, dünyanın en büyük açık hava çarşısı unvanına sahip Kemeraltı her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Yükleme ve boşaltma işleri ile mal ve hizmet akışı nedeniyle oluşan araç trafiği de çarşının lojistik yükünü artırıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı’ndaki yoğun trafiği daha düzenli bir hale getirmek için bir Lojistik Planı hazırladı. İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı’nın hazırlanmasında önce bölgenin mevcut yük ve yaya hareketleri, çözüm gerektiren konular tespit edildi. Belirlenen 15 noktada yük trafiği sayımları yapıldı, uygun park yerleri ve depolama alanları tespit edildi. Ayrıca 30 kurum ve kuruluşla görüşüldü, plana katkı sağlayabilecek bilgi, belge ve görüşler alındı. İşyeri, konut, yaya ve sürücüleri içeren anketler de yapıldı.

ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE DÜZENLEME

Tüm bu sürecin sonunda hazırlanan İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı, alanın geneli için bir trafik dolaşım düzenini içeriyor; yük taşıma güzergâhları, yük depolama ve dağıtım merkezleri, indirme bindirme alanlarını belirliyor. Belirlenen 19 alt bölgede ticari alanlar, yaya bölgeleri, araç trafiğine açık bölgeler, bağlantı ve etkileşim noktaları için öneriler geliştirildi. Her öneri için iş planı, bütçe, kaynaklar ve uygulama takvimi de belirlendi. Ayrıca bisikletli kargo hizmeti ve ulaşım için bisiklet yolu da planlandı.



Plan, uygulamaya dönük eylem planlarının hazırlanmasından sonra etap etap hayata geçirilecek. Yayaların ve araçların güvenli şekilde yol paylaşımı için yaya ve araç izleri yapılacak. İl göç idaresi (855 Sokak) ve Kestelli civarında iki adet yük aktarma merkezi kurulacak. 10 araç kapasiteli bu merkezin kiralanabilir depoları olacak. Bu yerlerin işletmesinden belirlenecek bir dernek ya da birlik sorumlu tutulacak. Tur otobüsleri için üç noktada park yerleri oluşturulacak. Atık toplama hizmeti elektrikli araçlarla yapılacak.

