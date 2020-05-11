Tartışılan rektörün yaptığı atamalar iptal edildi

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 21:12

İki yıl boyunca Anadolu Üniversitesi rektörlüğü yapan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın, istifa etmeden bir gün önce ve istifa ettiği gün bazı isimleri kritik görevlere atadığı ortaya çıktı. Alelacele yapılan bu atamalar tartışmaları da beraberinde getirdi. Söz konusu atamaların ardından önemli bir gelişme yaşandı. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten görevlendirilen Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, istifasını veren Çomaklı’nın yaptığı atamaları ve kadro ilanını iptal etti.

İşte, rektörlükten istifa eden Prof. Dr. Çomaklı’nın kritik yerlere giderayak yaptığı ve YÖK tarafından vekaleten rektör olarak görevlendirilen Prof. Dr. Koparal’ın jet hızıyla iptal ettiği o atamalar:

-Galip Özsarı, Genel Sekreter Yardımcısı olarak asaleten atanırken, aynı anda Açıköğretim Fakültesi Sekreterliği görevine de vekaleten atandı.

-Fedli Dumlu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına atandı.

-Yunus Uz, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü görevini vekaleten yürütüyordu. Aynı göreve asaleten atandı.

-Gülcihan Gürcan, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını vekaleten yürütüyordu. Aynı göreve asaleten atandı.

-Aynur Uzundumlu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürütüyordu. İletişim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri olarak da atandı.

-Bedia Çavga, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürütüyordu. Aynı göreve asaleten atandı.

-Muzaffer Hoşgören, Sağlık Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürütüyordu. Aynı göreve asaleten atandı.

-Celal Avni Öztürk, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürütüyordu. Aynı göreve asaleten atandı.

-Selahattin Tarhan, Açıköğretim Fakültesi Almanya Bürosu’na şube müdürü olarak atandı.

Vekaleten ataması yapılan Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, şu an YÖK Yürütme Kurulu Üyesi olan Anadolu Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Naci Gündoğan ile istifa eden Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın da yardımcısıydı.