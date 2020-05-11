Tasarruf taktikleri

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Son dönemde gittikçe kabaran faturalar sonrası nasıl tasarruf yapılacağı daha çok konuşulur oldu. Son iki yılda yüzde 58 zamlanan elektrik faturası, salgın nedeniyle evde kalma sürelerinin artmasıyla daha da kabardı. Geliri erirken giderleri sürekli zamlanan yurttaşın hem dağıtım şirketlerine olan tepkisi büyüyor hem de yaptığı şikâyetler katlanarak artıyor.

Peki, tüketim alışkanlıklarını değiştirerek fatura tutarında anlamlı bir tasarruf yapılabilir mi? CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal’a göre, tek başına bir iki lira tasarruf sağlayan bazı değişiklikler, toplam faturada anlamlı bir ucuzluk sağlayabilir.

AYDA 58 TL

CK Enerji’nin 2020 Ocak elektrik tarifesini baz alarak hazırladığı tabloya göre, aylık tüketimi 437.4 kWh olan 4 kişilik bir aile 311 TL’lik elektrik faturasını 216 TL’ye düşürebilir. İzlenecek yollar madde madde şöyle:

- Haftada üç gün fırın kullanmanın aylık faturaya yansıması 31.96 TL’yi buluyor. Bu sayı haftada bire çekildiğinde faturada fırının payı 10.65 TL’ye iniyor.

- Haftada dört kez çamaşır makinesi çalıştıran bir kişi, bunun için aylık 10 TL ödüyor. Makineyi tam doldurarak bu sayıyı üçe indirmek 2.5 TL tasarruf ettiriyor.

- Her gün yarım saat su ısıtıcısı (kettle) çalıştıran biri, ayda 21.88 TL ödüyor. Su ısıtıcısı günde 10-12 dakika kullanılırsa rakam 8.75 TL’ye geriliyor.

- Tost makinesini haftada dört defa çalıştıran bir tüketici ise ayda 5.68 TL öderken, kullanım sayısını ikiye çekmek rakamı 2.84 TL’ye düşürüyor.

- Günde 3 saatlik kullanımla ayda 48 TL harcayan klasik ampuller LED ampul ile değiştirilirse, 30 TL tasarruf sağlanabilir.

- Bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak ayda 8 TL, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 5 TL, buzdolabını güneş olmayan noktada, duvara en az 10 cm uzaklıkta koyarak ayda 11 TL tasarruf edilebiliyor.

- Tüm bunlar küçük adımlar olsa da 193.5 TL aylık faturası olan bir kişi kullanım sürelerini aşağıya çektiğinde, bu kalemlerden 58 TL tasarruf sağlayıp faturasını 135.4 TL’ye indirebiliyor.