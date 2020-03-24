TBMM'de kabul edildi: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerine yer verdi.
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