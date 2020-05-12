Tehlikeli güzellik

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Girdiğimiz çok sayıdaki berber ve kuaförün tamamında alınan önlemlerde büyük eksiklikler söz konusuydu. Birçok işletmeci ve çalışan eldivensiz ve maskesiz çalışırken müşterilerden bazılarında da maske bulunmadığı dikkat çekti. Özellikle erkek berberlerinde sakal tıraşlarının çok yakın mesafeden yapılması ve müşterinin saçlarının lavaboda kafa öne eğilerek yıkanması tehlike sinyalleri verdi. Uzmanların fön çektirmekten uzak durun çağrısında ne yazık ki karşılık bulamadı. Çok sayıda kadın sadece fön çektirmek için kuaförlerin yolunu tuttu.

ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK

Kuaför sahibi Yücel Yılmaz “Saat 12.00’ye geliyor, 6 müşteri aldık. Bizler tüm ürünlerimizi tek kullanımlık aldık. Her yeri dezenfekte ettik. Randevu saatine göre müşteri alıyoruz” dedi.

EVDE DİP BOYA OLMUYOR

Dip boya yaptırmak için kuaföre koşan Nermin Sunay ise “Saçımın beyazları uzamıştı. Evde dip boya olmuyor. Açılır açılmaz geldim. Aslında ben alınan önlemleri yeterli bulmuyorum. 1 ay sokağa çıkma yasağı ilan edilseydi bu sorun çözülürdü. Kuaförlerimiz ise ellerinden geleni yapıyor. Ya açılmayacaktı kuaförler ya da böyle olacak” diye konuştu.

SAÇ SAKAL BİRBİRİNE KARIŞTI

Günlerdir saç, sakal tıraşı olamayan Yahya İnan da berberin yolunu tutanlar arasında yer aldı. İnan, “Saç, sakal birbirine karıştı. Önlemler alındı. Buna uyduğumuz sürece sorun yok” dedi. Ancak İnan’ın da maske takmadan traş olduğu gözlerden kaçmadı.