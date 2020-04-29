Tekirdağ'da orman yangını
Tekirdağ'da çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor
Tekirdağ'ın Kapaklı ile Saray ilçeleri arasındaki Pınarça ormanlık alanında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Yangın, akşam saatlerinde, Kapaklı ile Saray ilçeleri arasında bulunan Pınarça mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Seafaalan Mahallesi'nde ormandan alevlerin yükseldiği görenler itfaiyeye haber verip, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile söndürme çalışması başlattı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
Sefaalan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özmen, yangına mahalleli olarak
itfaiye gelene kadar müdahale ettiklerini belirterek,"İtfaiye ve arazözlerin de
gelmesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tüm ekipler canla başla
çalışıyor" dedi.
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