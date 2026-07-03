TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre haziran ayında enflasyon 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak hesaplandı.

ENAG VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Haziran ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 51,49 olarak hesaplandı.