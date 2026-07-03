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TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı
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TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı

3.07.2026 10:02:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayında açıklanan yüzde 1,71'lik enflasyon verilerinin ardından açıklanan haziran ayı enflasyonu dikkat çekti.

TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre haziran ayında enflasyon 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak hesaplandı.

TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Haziran ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 51,49 olarak hesaplandı.

TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı

İTO VERİLERİ

İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar haziran ayında aylık yüzde 1,14 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,94'ye yükseldi.

TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans anketine göre haziran ayında TÜFE’nin aylık yüzde 1,04, yıllık ise yüzde 32,17 seviyesinde hesaplanması bekleniyordu.

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