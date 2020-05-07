Telekomda 38 milyar dolarlık dev birleşme

07 Mayıs 2020 Perşembe, 13:07

Telekom şirketleri Liberty Global Plc ve Telefonica SA İngiltere'deki faaliyetlerini birleştirme kararı aldı. İki şirket, borçlar da dahil 38 milyar dolar büyüklükteki birleşme anlaşmasıyla pazar lideri BT Group'a rakip olacaklar.

İngiliz telekom piyasasında son beş yılda gerçekleşen en büyük birleşme olan bu anlaşma sonucunda en büyük kablolu TV sağlayıcısı Liberty'nin Virgin Media şirketi ile ikinci büyük mobil operatör olan Telefonica'nın O2 şirketi birleşmiş olacak.

Son yıllarda Avrupa'da bir dizi şirketini satan Liberty'nin sahibi ABD'li deneyimli milyarder John Malone, bu işlemle sattığı varlıklara bir yenisini ekledi. Malone, daha önce Almanya ve Orta Avrupa'daki sabit kablo şebekelerini Vodafone'a satmıştı.

10 MİLYAR STERLİN YATIRIM

Bu birleşme aynı zamanda 2016 yılında O2'yi satma teşebbüsünde başarısız olmuş olan, son derece borçlu Telefonica şirketinin nakit elde etmesini sağlayacak ve İngiltere'deki varlığını devam ettirecek. Liberty Global Üst Yöneticisi (CEO) Mike Fries, "Artık sır değil; 5G ile 1 gigabayt genişbant birleştiği zaman müşterilerimiz için sihrin gerçekleşebileceğini biliyoruz" dedi.

Telefonica İcra Kurulu Başkanı Jose Maria Alvarez-Pallete ise, iki işletmenin "birlikte çok daha güçlü olacaklarını" belirtti. Bu ortak girişim gelecek beş yılda İngiltere pazarında 10 milyar sterlinlik yatırımda bulunarak Comcast şirketinin iştiraki Sky, Vodafone ve Three gibi şirketlerle de rekabet etme gücüne kavuşmuş olacak.

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre, bu anlaşma sonucunda Telefonica'nın O2 şirketinin değeri 12.7 milyar sterlin, Liberty'nin Virgin Media şirketinin değeri ise 18.7 milyar sterlin olarak belirlendi. Her iki şirketin değerlemesi borçları da kapsayan toplam işletme değeri esasına göre yapıldı.