Testten kaldık

19 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Koronavirüs testlerinin yetersiz ve az sayıda merkezde yapılması, tabip odalarının en çok eleştirdiği konulardan biri olmuştu. Bu tartışmalar sürerken Sağlık Bakanlığı’nın bugüne dek kaç kişiye test yaptığı da merak konuları arasındaydı. Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerine kadar Türkiye’de 8 bin 2 kişiye koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi.

TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bu rakamın çok yetersiz olduğunu belirterek “Örneğin Güney Kore’de günde 20 bin test yapılıyordu. 8 bin rakamı çok az. Tekrar ediyoruz, testlerin sayısı, yapıldığı merkezler artırılmalı ve ücretsiz olmalıdır” dedi.

VAKALARIN TESPİTİ ÖNEMLİ

Prof. Sinan Adıyaman, “Birçok merkezde testler yapılmalı. Dünya Sağlık Örgütü, şüphelenilen her bir vakayı bulmaya, test yapmaya, izole etmeye, tespit etmeye ve her temasın izini sürmeye çağırdı. Bu nedenle 8 bin test çok çok az, testleri mutlaka artırmalıyız. Dünyadaki başarılı koronavirüs tecrübelerine bakınca ne kadar test yapılırsa o kadar az hastalığın yayıldığını görüyoruz. Bu süreci başarılı yürüten Singapur, Tayvan, Güney Kore fazla test yaptı” dedi.

HANGİ ÜLKEDE, KAÇ KİŞİYE TEST YAPILDI?

- Business Insider’ın derlediği bilgilere göre, en fazla Covid-19 testi yapılan ülke Çin. 113.5 milyon nüfusu olan Çin’in Guandong eyaletinde 320 bin test yapıldı.

- İkinci sırada 189 bin test ile Güney Kore yer alıyor. Bu ülkenin nüfusu ise 51.3 milyon.

- Virüsün en yoğun görüldüğü ülkelerden 60.5 milyon nüfuslu İtalya’da ise 8 Mart tarihi itibarıyla yapılan test sayısı 50 bin.

- 67.8 milyon nüfusu olan İngiltere’de yine 8 Mart tarihi itibarıyla yapılan test sayısı 23 bin 500.

- 127 milyon nüfuslu Japonya’da 8 bin 400 kişiye test yapıldı.

- 329 milyon nüfusa sahip Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ise 7 bin 700 kişiye test uygulandı.

HATALAR ZİNCİRİ

- 21 bin 500 yurttaş önlem alınmadan umreye gönderildi. Geri dönüşler başladığında uzun süre karantina uygulanmadı. İlk vakanın görülmesinden sonra 10 bini karantinaya alındı. 11 kişinin 14 günlük karantina koşullarına uyup uymadıkları bilinmiyor.

- Eğitime ara verildi. Ancak öğrenciler memleketlerine gitmek için otogarlara, alışveriş merkezlerine akın ederek sokaklardaki yoğunluğu artırdı.

- Eğlence yerleri, kahvehaneler, kıraathaneler gibi merkezlerin kapatılmasında geç kalındı, denetimler yetersiz, bazı yerler halen açık.

- İbadethaneler kapatılmadı. Diyanet, 16 Mart’ta toplu ibadetlere ara verilmesini istedi. Halen toplu ibadet için camilere gidenler var.

- Alışveriş merkezleri kapatılmadı. Lokanta, kafe gibi toplu olarak bulunulan yerlerde mesafe kuralı uygulanmadı.

- Testler yetersiz. Şüpheli her olguya yapılması gereken testler belirli merkezlerde, kısıtlı sayıda yapılıyor. Testlerin ücretsiz ve yaygın hale gelmesi elzem olarak değerlendiriliyor.

- İlk vakanın turistlerin uğrak yeri, İstanbul’un en kalabalık yerlerinden Kapalıçarşı’da görüldüğü iddia edildi. Ancak İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 1 hafta sonra dezenfekte işlemi yaptı.

- Sağlık meslek örgütlerinin uyarılarına karşın sağlık çalışanlarının eldiven, gözlük, el dezenfektanı gibi malzeme eksikleri giderilemedi. Bir doktor virüs kaptı.

YAZLIKÇILARA UYARI

Türkiye’de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından okulların da tatil edilmesiyle birlikte vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi. Ancak uzmanlar, dolaşım riskine karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşların bulunduğu coğrafyadan ayrılmasının kötü sonuçları olabileceğini söyleyen uzman doktor Anar Sadıgov, “Vatandaşlarımızın yazlık bölgelerine gitmeleri, hastalığın ülkenin her yerine yayılmasına sebep olabilir. Açık ortamlarda virüs, kapalı ortama göre daha az yayılıyor ancak yine de tedbirli olunmalı” dedi.

İTALYA GİBİ OLMASIN

Sağlık Bakanlığı Korona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye’nin kritik olgu eşiğine ulaştığını belirterek “Az test yaptığımızı, hastaların yüzde 20’sinin hastaneye gelip tanı aldığını düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız” dedi.

Prof. Azap, “Türkiye, kritik olgu eşiği olan 100’e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların yüzde 20’sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız” diye konuştu. İtalya’da vaka sayısı 31 bini aştı, ölü sayısı ise 2 bin 503. Hong Kong’da 4 ölü, 160 ya yakın vaka bulunuyor.

PARASI OLANA TEST İDDİASI

İstanbul’da bir özel laboratuvarın iki şubesinde 1250 TL’lik ücret karşılığı test yapıldığı, test yaptırmak için koronavirüs belirtisi veya doktor tavsiyesi aranmadığı öne sürüldü. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, “Testler nasıl takip edilecek” diye sordu ve koronavirüs testlerinin ücretsiz olması gerektiğini belirtti.

BirGün’ün haberine göre, Anadolu yakasındaki bir özel hastanenin de birkaç gün öncesine kadar koronavirüs testi yaptığı belirlendi. Ulaşılan hastanenin yetkilileri enfeksiyon hastalıkları bölümünde muayene ücretinin 370 TL olduğunu ve uzman hekimlerin gerek görmesi halinde de 1300 TL’ye koronavirüs testi yapıldığını aktardı.