TGC: Metin Göktepe’nin doğum gününü kutluyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 8 Ocak 1996'da görevi başındayken gözaltına alınan ve öldürülen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin 10 Nisan olan doğum günü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı.
İstanbul -Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, haber takibi sırasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak 28 yaşındayken katledilen Metin Göktepe’nin doğum günü nedeniyle bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu görüşler yer aldı:
"Yaşadığı sürece hak ve insan odaklı habercilik yapan gazeteci Metin Göktepe’nin doğum gününü kutluyoruz.
Yaşasaydı 52 yaşını kutlayacak olan Metin Göktepe’nin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
Metin Göktepe’nin doğum gününde de basın topluluğumuzun, ailesinin, arkadaşlarının acısını paylaştığımızı vurguluyoruz.
Metin Göktepe'nin ölümüne neden olan güvenlik görevlilerinin yargı yoluyla cezalandırılması, arkadaşlarının, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ve tüm meslek örgütlerinin dayanışması sayesinde olmuştu.
Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından ağır baskı altında olduğumuz bu dönemde, bir kez daha hak ve insan odaklı gazetecilik yapmanın ve dayanışmanın önemini hatırlatıyoruz.”
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