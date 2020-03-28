THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin uçuş yapacağı şehirleri açıkladı
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında alınan uçuş kararına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. THY, gece yarısından itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapacağını açıkladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden THY’nin uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. Ekşi paylaşımında şu bilgileri paylaştı:
“İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.
* İstanbul
* Ankara
* Samsun
* Trabzon
* Erzurum
* Van
* Diyarbakır
* Malatya
* Gaziantep
* Kayseri
* Konya
* Adana
* Antalya
* İzmir
Video Haberler
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim
- Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı
- Canlı yayında milyonların sesi oldu!
- İstanbul'da metro ve tramvaylarda sosyal mesafe önlemi
- Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı?
- Galata Köprüsü'nde balık tutmayı sürdürdüler
- CNN TÜRK spikeri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vurldu
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu