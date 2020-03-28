THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin uçuş yapacağı şehirleri açıkladı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında alınan uçuş kararına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. THY, gece yarısından itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2020 Cumartesi, 12:12

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden THY’nin uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. Ekşi paylaşımında şu bilgileri paylaştı: 

“İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.

* İstanbul

* Ankara

* Samsun

* Trabzon

* Erzurum

* Van

* Diyarbakır

* Malatya

* Gaziantep

* Kayseri

* Konya

* Adana

* Antalya

* İzmir


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