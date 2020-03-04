THY ile Türkiye'den Singapur'a seyahat eden kişide koronavirüsü tespit edildi
Singapurlu yetkililer dün gece, İstanbul'dan gelen THY uçağındaki yolcuda koronavirüsü tespit edildiğini açıklamıştı. 14 kişilik uçuş ekibinin hem Singapur'da hem de Türkiye'de yapılan kontrolleri negatif çıktı. Ekip, karantinaya alınmadan evlerine gönderildi.
Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul’dan Singapur’a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüsünün tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra TK54 sefer sayılı uçuştaki 3 pilot ve 11 kişilik kabin ekibi, İstanbul’a geri gönderilen uçakla boş olarak yola çıktı. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’nun açıklamasının ardından Singapurlu yetkililer Reuters’a corona virüsü tespit edilen hasta hakkında açıklamalarda bulundu.
“TÜRK VATANDAŞI DEĞİL”
İsmini açıklamayan bir havacılık yetkilisi, virüs rastlanan kişinin İstanbul üzerinden transit geçiş yapan bir yolcu olduğunu duyurdu. Yetkili, hasta yolcunun Türk vatandaşı olmadığını açıkladı. Aynı yetkili, virüs testi yapılan kabin ekibinin, şu aşamada herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması nedeniyle İstanbul’a geri gönderildiğini belirtti. 11 kişilik kabin ekibi ve 3 pilot, İstanbul’da karantina altına alınacaklar. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada “Uçuş ekibi TK54 sefer sayılı uçaktaki koronavirüse rastlanan yolcuyla yakın temasta bulunmuş” ifadeleri yer aldı.
MÜRETTABATIN SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI
THY’nin Singapur’dan bu sabah dönen 14 kişilik uçuş ekibinin hem Singapur'da hem de Türkiye'de yapılan kontrolleri negatif çıktı. Ekip, karantinaya alınmadan evlerine gönderildi. THY, sağlık ekibinin mürettebatı evlerinde gözlemleyeceği öğrenildi.
Video Haberler
- Erdoğan’ın Esad sorusu
- Barış Terkoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı
- Gönüllü doktorlar metroda virüslerden korunmayı anlattı
- 'Yan baktın' kavgası can aldı
- Antalya'da kaydedildi, sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
- Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler!
- Yunan askerleri sopayla dövdü, batırmaya çalıştı!
- ABD'de koronavirüs paniği! Uzun kuyruklar oluştu
- Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu