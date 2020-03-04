THY ile Türkiye'den Singapur'a seyahat eden kişide koronavirüsü tespit edildi

04 Mart 2020 Çarşamba, 22:30

Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul’dan Singapur’a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüsünün tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra TK54 sefer sayılı uçuştaki 3 pilot ve 11 kişilik kabin ekibi, İstanbul’a geri gönderilen uçakla boş olarak yola çıktı. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’nun açıklamasının ardından Singapurlu yetkililer Reuters’a corona virüsü tespit edilen hasta hakkında açıklamalarda bulundu.

“TÜRK VATANDAŞI DEĞİL”

İsmini açıklamayan bir havacılık yetkilisi, virüs rastlanan kişinin İstanbul üzerinden transit geçiş yapan bir yolcu olduğunu duyurdu. Yetkili, hasta yolcunun Türk vatandaşı olmadığını açıkladı. Aynı yetkili, virüs testi yapılan kabin ekibinin, şu aşamada herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması nedeniyle İstanbul’a geri gönderildiğini belirtti. 11 kişilik kabin ekibi ve 3 pilot, İstanbul’da karantina altına alınacaklar. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada “Uçuş ekibi TK54 sefer sayılı uçaktaki koronavirüse rastlanan yolcuyla yakın temasta bulunmuş” ifadeleri yer aldı.

MÜRETTABATIN SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

THY’nin Singapur’dan bu sabah dönen 14 kişilik uçuş ekibinin hem Singapur'da hem de Türkiye'de yapılan kontrolleri negatif çıktı. Ekip, karantinaya alınmadan evlerine gönderildi. THY, sağlık ekibinin mürettebatı evlerinde gözlemleyeceği öğrenildi.