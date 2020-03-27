Tokyo’yu ısrar erteletti

27 Mart 2020 Cuma, 02:00

Başlangıçta üst düzey Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yöneticilerinden hiçbiri, bir hafta öncesine kadar Tokyo 2020’nin ertelenme olasılığını akıllarına bile getirmiyordu. Gerek Japonya Başbakanı Şinzo Abe gerekse de eskrimde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan IOC Başkanı Thomas Bach, ısrarla 4 haftada karar vereceklerini açıklasa da, oyunların ertelendiğini dünyaya birkaç gün içinde duyurmak zorunda kaldılar. Tarihte 1. ve 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1916, 1940 ve 1944’te 3 kez yapılamayan, dünyanın en önemli spor organizasyonunun kaderi, önlenemeyen koronavirüs tehdidiyle bir kez daha değişirken perde arkasında ise ilginç gelişmeler yaşandı. Modern Olimpiyatlar, hayata geçirilip tüm dünyada izlenmesini sağlamak milyarlarca dolara mal olan, pek çok sponsoru içine alan ve dünyanın yarısının izlediği büyük bir spor olayı. Tokyo 2020 için günümüze dek harcanan para ise 12.5 milyar dolar. Olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi ile çıkacak yeni masraflar da hariç. Dev organizasyonun ilgiyle izlenmesinin nedeni ise oyunlarda yarışanların, dünyanın en önemli atletleri ve sporcuları olması. Bu düşüncelerin ışığı altında, koronavirüs probleminin yarattığı antrenman zorlukları da göz önünde bulundurularak, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi yetkililerinin ve 125 olimpiyat yarışmacısının katılımıyla Amerika’da önemli bir toplantı yapıldı. 2 saati geçen bu zirve 21 Mart Cumartesi günü tamamlandığında, toplantıyı düzenleyen Amerika Yüzme Federasyonu, Amerika Atletizm Federasyonu yetkilileri ve katılan 125 ünlü olimpiyat sporcusu gence aşağıdaki 3 önemli soru soruldu:

1-2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın ertelenmesini destekliyor musunuz? - Yüzde 70 olimpiyat oyunlarında ertelemeyi destekliyor.

2-Oyunların mevcut programa göre yapılmasını destekliyor musunuz? - Yüzde 41 oyunların zamanında yapılmasını destekliyor.

3-IOC’nin iptal, erteleme veya programa göre oyunların yapılması kararı halinde, hangi seçenekte kendinizi daha rahat hissedersiniz? - Yüzde 34: Bu oldukça komplike bir durum. Biraz daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Bu şekilde her yetkiliyi içine alan, şeffaf ve anlamlı bir çalışmanın, Tokyo 2020’nin ertelenme kararında önemli bir rol oynadığı kaçınılmaz bir gerçek.

TAKVİM İÇİN İKİ ÖNERİ

IOC ve uluslararası spor organizasyonlarının temsilcileri dün telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Bazı katılımcılar Japonya’da son yıllarda görülen öldürücü yaz sıcaklarına dikkat çekerek olimpiyatların ilkbaharda yapılması yönünde görüş bildirdi. Bazıları da ülkedeki tayfun mevsimi nedeniyle yaz başını önerdi. Nihai karar üç hafta içinde açıklanacak.