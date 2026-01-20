Meteoroloji açıkladı: 20 Ocak 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Giresun’un doğusu, Trabzon’un Doğusu ve batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıda bulunuldu.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Bilecik çevrelerihafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu,

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ve doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C

Çok bulutlu ve kuzey ve doğusu aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu