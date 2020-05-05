Tom Cruise ve Elon Musk uzayda film çekecek

05 Mayıs 2020 Salı, 12:16

Tom Cruise ve Elon Musk’ın uzayda çekecekeleri filmin aksiyon macera türünde olacağı söyleniyor. Deadline’ın özel haberine göre film yeni bir “Mission: Impossible” olmayacak ve henüz yapım için adı geçen bir stüdyo yok.





Uzay boşluğunda çekilecek ilk konulu sinema filmi olma özelliğine sahip filme dair henüz bir ayrıntı yok ama hemen herkes böylesi bir girişim için en uygun isimlerin işbirliği halinde olduğu konusunda hemfikir. En azından tüm tehlikeli sahnelerini kendisi çeken Tom Cruise’un böylesi bir film için birinci tercih olacağı kesin.



