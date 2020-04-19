TSK’den koronavirüs ilacı üretimiyle ilgili yeni açıklama

19 Nisan 2020 Pazar, 18:52

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Yarbay Şebnem Aktop, TSK’nın koronavirüse karşı ilaç üretimi için TÜBİTAK’a başvurduğunu belirterek, solunum cihazı prototipinin ise hazır olduğu açıkladı.

Aktop koronavirüse karşı TSK fabrikalarından üretilen maske ve tulum sayılarını açıklarken, “Numune ham madde ile Ar- Ge çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK’a iletilmiştir” dedi.

Yarbay Aktop’un açıklaması şöyle:

“Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgınına yönelik Milli Savunma Bakanlığınca tedbirler alınmıştır. Proaktif yaklaşım gösterilerek bireysel ve kurumsal tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda MSB tarafından oluşturulan Korona ile Mücadele Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak sistematik bir şekilde hareket tarzları üretilmekte, risk ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır.”

MASKE VE TULUM ÜRETİMİ SÜRÜYOR

“Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, çeşitli tipte maske, turum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır. Bu kapsamda Dikimevi Müdürlüklerince maske üretiminin haftada toplam 3 milyona, tulum üretiminin 10 bine, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye, MKE tarafından maske üretiminin haftada 7 milyona, tulumun 100 bine, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır.”

TSK İLAÇ ÜRETİM PROJESİ İÇİN TÜBİTAK’A BAŞVURDU

“Covid-19’un tedavisi için yurt dışı ilaç tedarik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Numune ham madde ile Ar- Ge çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK’a iletilmiştir. Ayrıca tasarım ve üretimi tamamlanan yerli ve milli sahra mekanik solunum cihazının prototip üretimi de tamamlandı.”

“Covid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla TSK’ya ait uçak ile İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosava ve İngilere’ye gönderilmiştir.”

‘CELP VE TERHİSLER RİSK OLUŞTURACAKTI’

“Celp ve terhislerle ilgili olarak yurdumuzun her köşesinde görev yapan Mehmetçiğin görev değişimi yurt çapında çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep verecekti. Bu durum bugüne kadar sağlanan karantina ve şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlere, yurt genelinde ve TSK bünyesinde sağlanan kazanımlara zarar verebileceği gibi TSK ve aileler, toplum için büyük risk teşkil edebilirdi. Bu nedenle Nisan ayında asgare alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesine, 16 Nisan 2010 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 1 Kasım- 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan er ve erbaşların askerlik sürelerinin bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.”