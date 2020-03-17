TTB Başkanı Adıyaman, Bakanlığa çağrı yaptı: İller açıklansın

17 Mart 2020 Salı, 06:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde. Test sonuçlarının pozitif geldiği fakat bunların 18 kişilik grupta olmadığı, sonucu negatif geldiği zaman bir daha teste yollandığında ‘yüksek riskli’ gibi tuhaf bir yanıtın geldiği ve bunların genel hasta sayısına eklenmediği yönünde duyumlar alıyoruz. Yurtdışı geçmişi olmayan hastalar olduğunu söylüyorlar” dedi.

‘SONUÇLAR GÜNLÜK AÇIKLANSIN’

TTB’de, koronavirüs salgınına ilişkin basın toplantısı yapıldı. Salgına karşı Türkiye genelinde alınan önlemlerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Adıyaman, hastalığı tespit etmek için yapılan test sayısının yetersiz olduğunu belirterek “Tanı için gereken test kitinin üretim kapasitesi haftada 2 bin testin üzerine çıkarılması gerek. Bakanlığın uygulanan test sayılarını, negatif ve pozitif çıkan testleri günlük olarak açıklaması gerek” dedi. Hasta sayısının hızla artabileceği uyarısında bulunan Adıyaman, “1 metre kuralına uymalıyız. Önemli olan hastalığın yayılmasını önlemek” ifadelerini kullandı.

Adıyaman, “Aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde. Ayrıca test sonuçlarının pozitif geldiği fakat bunların 18 kişilik grupta olmadığı, test sonucu negatif geldiği zaman bir daha teste yollandığında pozitif ya da negatif değil, ‘yüksek riskli’ gibi tuhaf bir yanıtın geldiği ve bunların genel hasta sayısına eklenmediği yönünde duyumlar alıyoruz. Yurtdışı geçmişi olmayan hastalar olduğunu söylüyorlar. Yerli hastalar var deniyor” bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanı’nın vakanın görüldüğü ili açıklamama kararı aldığını anımsatan Adıyaman, “Bazı iller var ki oralarda özel ilgi gerekiyor. Türkiye’deki son 2-3 günlük görüntü salgının çok ciddi boyutlar alacağını gösteriyor. Bir yerde salgın varsa orada salgın olduğu açıklanmalı ki buraya yapılan ziyaretler azalsın” dedi. Eğlence yerlerinin kapatılmasının yeterli olmadığını belirten Adıyaman, “Düğünler iptal edilmeli. Sınavlar ertelenmeli. Virüsün yayılmasını engellemek için gerekirse ulaşım, eczane, bakkallar dışında tüm işyerleri geçici olarak kapatılmalı” dedi.

Sağlık çalışanlarının Türkiye genelinde ekipman eksiğilinden yakındığını belirten Adıyaman, “Urfa Devlet Hastanesi’nden haber verdiler, her sağlık çalışanına bir tane maske vermişler. O maskelerin ömrü en fazla iki saat, sonrasında kullanmak zararlıdır” ifadelerini kullandı.

‘KRİZ YÖNETİMİNDE GEVŞEME VAR’

TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaparak “Virüsle mücadele edecek olan hekimler ve sağlık çalışanlarıdır. Türkiye’nin dört bir yanından sağlık çalışanları ve hekimlerin ekipmanlarının eksik olduğu, maskelerinin yeterli olmadığı haberleri geliyor. Bu sorun çözüm bekliyor” diye konuştu. “Kriz yönetiminde bir gevşeme var” diyen Adıyaman, Cumhuriyet’e şunları söyledi: “Umreden gelenlerin büyük kısmının evlerine gönderilmesi yalnızca ‘14 gün dışarı çıkmayın’ denilmesi yetersizdi. Siyasi partilerin ziyaretleri ve bunların sosyal medyadan paylaşılması bakanlığın uyarılarına uyulmadığının en büyük kanıtıdır. Bütün Türkiye’ye yayılmıştır, 5 bin kişiyi o şartlarda karantinaya almak aksine salgını daha da artıracaktır. Karantina odaları birer kişilik olmalıdır. Sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla dörder ve altışar kişi bir odada kalıyor. Okullar tatil edildi, yakın temas kesilsin diye. Öğrencilere tatil verilmedi, izin verildi. Oldukları yerde kalmaları sağlanmalıydı. Amaç virüsün yayılmasını engellemekti. Ne yazık ki yapılmadı” dedi.