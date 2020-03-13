TTB Başkanı: önlemlerle risk azaltılabilir

13 Mart 2020 Cuma, 06:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bir kez daha Sağlık Bakanı’na çağrı yaparak “Vakanın hangi ilde olduğu açıklanmalı ki vatandaş ona göre önlemini alsın. Hasta mahremiyeti önemli ama biz hastanın adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını verin demiyoruz. Hastanın hangi ilde olduğunu paylaşmak mahremiyete girmez. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her gün bir harita yayımlıyor, o haritada hastalığın nerede görüldüğü belirtiliyor ki ona göre ülkeler tedbir alıyor. Hastalığın nerede olduğunu DSÖ haritasından mı göreceğiz” diye sordu.

YOĞUN BAKIM SORUNU

Ülkemizde görülebilecek olası koronavirüs vakalarının artması durumunda bu kez de yoğun bakım yatakları, uzmanların ve hemşirelerin sayısının da önemli olduğuna dikkat çeken Adıyaman, Türkiye’de büyük salgın olursa yoğun bakımların yüzde 60’ı özel hastanelerde. Eğer böyle olursa özel hastanelerdeki yoğun bakımlar kullanılabilecek mi, bunlara bakmalıyız” diye konuştu.

PANİK YAPMAYIN

DSÖ’nün koronavirüs ile ilgili pandemi (salgı) ilan ettiğini anımsatan Adıyaman, “Paniğe gerek yok, virüsün bulaşma yöntemi belli. Ölüm oranı hastalıkta yüzde 1.2 ile yüzde 2. Şimdiye dek hastalık 114 ülkeye yayıldı. Hastalık riskli ve çabuk yayılıyor. DSÖ, pandemi ilan ederek devletleri tedbir almaya, ilaç firmalarını da araştırma yapmaya ve bir an önce tedavisi için ilaç, aşı bulmaya davet etti” diye konuştu. Bu nedenle hastaların kimlerle temas ettiği, nereden geldiği, nerede çalıştığının tespit edilmesi gerektiğinin önemli olduğunu vurgulayan Adıyaman, “Orada olan insanlar kendilerinde ateş, öksürük, kırıklık hissi, yaşına göre organ yetmezliği varsa en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli. Şeffaflık gece çıkıp vakayı açıklamak değil. Şeffaflık hasta sayısını söylemek de değil. Şeffaflık vakanın lokalizasyonunu söylemektir” diye konuştu.

TEST OLANAKLARI ARTIRILMALI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, vakaların artabileceğini söyledi. Adıyaman, “Türkiye’de daha fazla vaka vardır, yüzde 80 hasta hafif nezle, soğuk algınlığı gibi geçiriyor. Şüphelenmediği için de bilinmiyor” dedi. Koronavirüs vakalarının tespitinde hastalara yapılan test olanaklarının artırılması gerektiğini kaydeden Adıyaman, şunları söyledi: “Üniversite ve bazı özel hastanelerin laboratuvarları çok iyi, bu testler 3-4 saatte sonuçlanabiliyor, bakanlık üniversiteleri de işin içine dahil etmeli. İran, dünyayı ters köşeye yatırdı, hastalar öldükten sonra bizde hastalar öldü dedi. En son bilgilere göre, Asya’da Çin başarılı çalışma yürüttü, hasta sayısı azalmaya başladı. Hong Kong başarılı gidiyor, ölüm sayıları azalıyor, çünkü burada bedava çok fazla sayıda test yapıyor. Büyük ölüm oranlarının olduğu İtalya’da ölüm oranları yüzde biraz fazla. Bunun nedeni de 90 yaş üstü insanın fazla olması, genelde yaşlılar risk altında. Gelinen bu son durum göz önüne alındığında kongre, sempozyum, atölye gibi mesleki ve bilimsel etkinlikler ileri tarihe ertelenmeli, mümkünse yaza ertelenmeli tavsiyesini yapıyoruz. Risk gruplarını iyi korumamız gerek, bunları tespit edip onları korumalı, tedavi etmeli ve bulaşıcılığı azaltmalıyız. Her vakayı bulup izole etmeliyiz. Bakanlık hastalığın görüldüğü ili saklayarak bunu yapamaz.”