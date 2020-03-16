TTB Başkanı Sinan Adıyaman: 18 kişinin dışında testi pozitif çıkan var

16 Mart 2020 Pazartesi, 16:30

TTB'de, koronavirüs salgınına ilişkin basın toplantısı gerçekleşti. Salgına karşı Türkiye genelinde alınan önlemlerin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Adıyaman, hastalığı tespit etmek için yapılan test sayısının yetersiz olduğunu belirterek “Tanı için gereken test kitinin üretim kapasitesi haftada 2 bin testin üzerine çıkarılması gerek. Bakanlığın uygulanan test sayılarını, negatif ve pozitif çıkan testleri günlük olarak açıklaması gerek” dedi. Hasta sayısının hızla artabileceği uyarısında bulunan Adıyaman, “1 metre kuralına uymalıyız. Önemli olan hastalığın yayılmasını önlemek” ifadelerini kullandı.



‘BAZI İLLER ÖZEL İLGİ İSTİYOR’

Adıyaman, “Aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde. Ayrıca test sonuçlarının pozitif geldiği fakat bunların 18 kişilik grupta olmadığı, test sonucu negatif geldiği zaman bir daha teste yollandığında pozitif ya da negatif değil, ‘yüksek riskli’ gibi tuhaf bir yanıtın geldiği ve bunların genel hasta sayısına eklenmediği yönünde duyumlar alıyoruz. Yurt dışı geçmişi olmayan hastalar olduğunu söylüyorlar. Yerli hastalar var deniyor” bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanı’nı vakanın görüldüğü ili açıklamama kararı aldığını anımsatan Adıyaman, “Bazı iller var ki oralarda özel ilgi gerekiyor. Türkiye'deki son 2-3 günlük görüntü salgının çok ciddi boyutlar alacağını gösteriyor. Bir yerde salgın varsa orada salgın olduğu açıklanmalı ki buraya yapılan ziyaretler azalsın” dedi.

‘GELECEKLERİ BİLİNİYORDU’

Umreden gelen 18-20 bin hasta olduğunu, bunlardan 4 bininin karantinaya alındığını söyleyen Adıyaman, “Kendilerine 14 gün evinizden çıkmayın dendi ve bunlar tüm Türkiye’ye yayıldılar. Gelecekleri biliniyordunuz, karantina kararını gece yarısı 2’de mi veriyorsunuz? Bir yığın gencimiz sokaklara atıldı, karantina şartına uymayan yerlerde karantina oldu. Buna uygun yerler yapılmalıydı” dedi. Eğlence yerlerinin kapatılmasının yeterli olmadığını belirten Adıyaman, “Düğünler iptal edilmeli. Sınavlar ertelenmeli. Virüsün yayılmasını engellemek için gerekirse ulaşım, eczane, bakkallar dışında tüm işyerleri geçici olarak kapatılmalı” dedi.

Sağlık çalışanlarının Türkiye genelinde ekipman eksiğilinden yakındığını belirten Adıyaman “Urfa Devlet Hastanesi’nden haber verdiler her sağlık çalışanına bir tane maske vermişler. O maskelerin ömrü en fazla iki saat, sonrasında kullanmak zararlıdır” ifadelerini kullandı.