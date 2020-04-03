Tunç Soyer Cumhuriyet’e yazdı: Asla yalnız değilsiniz

03 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Tunç Soyer



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



Dünya yeni ve çok zorlu bir sınavdan geçiyor. Koronavirüs salgını bugüne kadar karşılaştığımız kriz ve felaketlerde uyguladığımız önlemlerle baş edebileceğimiz bir tehdit değil.

Bu yüzden de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tüm dünyayı tehdit eden yeni koronavirüs salgınına karşı etkili bir mücadele yürütmek için yeni bir model uygulamaya başladık. “Kriz Belediyeciliği” adını verdiğimiz bu yeni yönetim modeli, salgının ortaya çıkardığı sorunlara hızlı bir biçimde çözüm üretmeyi, devletin ilgili birimleriyle işbirliği sağlamayı ve krizi en az zararla atlatmayı amaçlıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNERİSİ

Kriz belediyeciliği yönergesini yayımlayarak belediye mevzuatına önemli bir katkı sağladık. Artık İzmir’de belediyecilik hizmetleri Kriz Yönetim Üst Kurulu, Kriz Yönetim İcra Kurulu ve Bilim Kurulu olmak üzere üç ana kurul üzerinden yürütülüyor. Amacımız çok net. Bu virüsün mümkün olduğunca az kişiye bulaşmasını sağlamak. Bunu yaparken krizin ekonomik ve sosyal sonuçlarını da göz ardı etmiyoruz.

Bu koşullara göre strateji belirliyor, yardım ve dayanışmayı büyütüyoruz. Salgının yayılmasını önlemek için İzmirlilerin evlerinde kalması gerekiyor. Çalışmak zorunda olanlar için de sokağa çıkma yasağının hayata geçirilmesi gerek. Bu konudaki görüşlerimizi Pandemi Kurulu’nda ifade ettik ve iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu belirttik. Evde kalan insanların ihtiyaçlarının karşılanması için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Halihazırda geliri olmayan 65 yaş üstündeki İzmirlilere gıda ve hijyen malzemesi, yine geliri olmayıp 1-5 yaş arasında çocuğu bulunan İzmirlilere ise süt ve gıda paketi ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere çorba, gıda paketi, çocuklara kitap dağıtıyoruz. Maddi durumu uygun olan ancak evden çıkamayan 65 yaş üstündeki yurttaşlarımızın da alışverişlerini yapıyoruz. Bu kriz geçecek ama geriye dayanışma kalacak dedik. Bu doğrultuda “Biz Varız” adlı bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında İsteyen yurttaşlar kampanyaya yiyecek ve temizlik malzemelerinin bulunduğu yardım kutularını, Kültür Park’ta kurulan lojistik merkezine teslim ederek katılabiliyor.

TÜRKİYE’NİN TEK BELEDİYE HASTANESİ

Kriz belediyeciliği kapsamında aldığımız önlemler bunlarla sınırlı değil. Türkiye’nin tek belediye hastanesi olan Eşrefpaşa’yı kötü günlere hazırladık. Eşrefpaşa ve 9 Eylül Üniversitesi araştırma hastanelerindeki sağlık çalışanlarımıza kalacak yer ayarladık, böylece kendilerinin daha rahat edebilmelerini ve ailelerini riske atmamalarını sağladık.

Krizin ilk günlerinden itibaren ekiplerimiz, kamuya açık alanların dezenfekte edilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor. İzmir sınırlarında ekiplerimizin ulaşmadığı ilçe kalmadı. Toplu taşıma araçları için yeşil koltuk uygulaması başlattık; yolcularımızdan sosyal mesafeyi korumalarını istedik. Sosyal mesafeyi hatırlatmak için yaratıcı çözümler geliştirdik, zemin çıkartmaları hazırladık. Meslek Fabrikamızı maske ve gıda üretimi için yeniden organize ettik. Zabıtamız da açık gıda satışından toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısına kadar her türlü denetimi aksatmadan yapıyor.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ

İnsanların bugünlerde kendilerini yalnız hissettiklerini bildiğimiz için iletişim faaliyetlerini de krize göre yeniden planladık. Çağrı merkezimiz 20 bine yakın 65 yaş üstü İzmirliyi arayarak ihtiyaçlarını sordu. Bizi arayanları da tek tek not alıyoruz. Psikolojik destek amacıyla yeni bir hat açtık. Kimseyi yalnız, çaresiz bırakmamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İzmirliler yalnız olmadıklarını bilsin. Bu zor günlerin isimsiz kahramanları olan çalışma arkadaşlarım ve ben hep yanınızda olacağız. Dayanışmamız bu kara günler geçtiğinde yüreklerimizi ısıtan bir anı olarak hep hatırlanacak.