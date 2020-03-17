Türk bilim insanının şirketi koronavirüs aşısı için ABD ilaç devi ile de anlaştı

17 Mart 2020 Salı, 21:57

Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet gösteren ve dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi için Çin merkezli ilaç firması ile anlaşma yaptığını duyuran Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması, bugün de ABD'nin ilaç devi Pfizer ile iş birliğini artırma konusunda anlaşma imzaladı.

Şirketler arasındaki bu iş birliğinin Kovid-19’a karşı muhtemel aşının geliştirilmesini hızlandıracağı vurgulanırken, söz konusu aşının klinik testlerine nisan sonlarında başlanacağı belirtildi.

Firmaların arasındaki anlaşma Çin dışında aşının geliştirilmesi ve pazarlanmasını kapsarken, her iki şirketin ABD ve Almanya'daki laboratuvarları da söz konusu aşının araştırılması için ortak kullanılacak.

Açıklamada, şirketlerin grip aşılarının geliştirilmesi konusunda 2018’den beri iş birliği yaptıkları hatırlatılarak, Kovid-19 aşısı için iş birliğinin hemen başlayacağı ve anlaşmanın finansal koşullarının önümüzdeki birkaç hafta içinde belirleneceği ifade edildi.

KÜRESEL BİR ÇABA GEREKİYOR

Şahin anlaşmayla ilgili şu şekilde konuştu:

“Bu (Kovid-19), küresel bir çaba gerektiren küresel bir salgın. Güçlerimizi birleştirerek, dünya çapında ihtiyaç duyan insanlara Kovid-19 aşısı sunma çabamızı hızlandırabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Türk bilim insanın yöneticisi olduğu firma, dün de Kovid-19 aşısı için Çin merkezli ilaç firması ile iş birliği anlaşması yapmıştı. İki şirketin, “BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacağı belirtilmişti.