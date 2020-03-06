Türk bilim insanları Antarktika kıtasında araştırmalarını tamaladı

06 Mart 2020 Cuma, 17:02

Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren Türk ekibi, "Dünya'nın kara kutusu" olarak tanımlanan Antarktika kıtasında araştırmalarını tamamladı. Yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 proje üzerinde çalışan Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti, Antarktika'nın sırlarını gün ışığına çıkartmak için taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri topladı. Zorlu koşullara rağmen yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 proje üzerinde çalışan Türk ekibi, "beyaz kıta"nın sırlarını gün ışığına çıkartmak için taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri topladı.

KALICI BİLİM ÜSSÜ PLANLANIYOR

Türk bilim ekibi, geçici bilim üssünün bulunduğu Horseshoe Adası'nda sabit veri toplama istasyonları kurarken, diğer yandan sahadan toplanan örneklerin Antarktika'nın bilinmeyenlerini ortaya çıkarması bekleniyor. İzleme amaçlı kurulan mobil ve sabit istasyonlardan alınan verileri Türkiye'ye götürecek olan ekip, geçen yıl kurulan ve bu yıl bakım ve güncelleme çalışmaları yapılan meteoroloji istasyonu ile GNSS istasyonlarından alınan verileri de kalıcı bilim üssünün planlanmasında kullanmayı amaçlıyor. Yaz mevsiminin son demlerinin yaşandığı Antarktika'da hissedilen sıcaklık, güneşli havalarda bile rüzgarın etkisiyle eksilere düştü. Canlı bilimi, yer bilimi, sosyal ve fiziki bilim alanlarında yoğun bir şekilde çalışan sefer ekibi, zorlu hava şartlarıyla da mücadele etti.

Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Antarktika kıtasının "Dünya'nın Kara Kutusu" olarak bilindiğini belirtiyor. Başar, 2017 yılında ilkini Doç. Dr. Burcu Özsoy liderliğinde yaptıkları Antarktika Bilim Seferi ile bugüne kadar uluslararası literatüre giren birçok çalışma yaptıklarını kaydetti. Seferlerde alınan örneklerin bir bölümü bilim insanları tarafından incelenmeye devam ettiğini de söyledi.

"İNSANLIĞA KATKI SUNACAĞIZ"

Gelecek yıllarda Antarktika'dan alınan örneklerin sonuçlarının ortaya çıkmaya başlayacağına işaret eden Prof. Dr. Başar, şunları kaydetti:

"Böylelikle dünya bilimine daha fazla katkı yapacağız. Araştırmalarımızı karada olduğu kadar su üstünde ve su altında gerçekleştiriyoruz. Bilim insanlarımız, Antarktika'nın tüm zorlu koşullarına rağmen bilimsel çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kalıcı bir üsse kavuştuğumuzda, daha fazla bilim insanıyla daha uzun süre burada kalarak insanlığa çok daha fazla katkı sunacağız."

KARBON İZİNİ AZALTMAK İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ

Sefer Lider Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Yavaşoğlu da amaçlarının, Antarktika'da karanlıkta kalan noktaları aydınlatmaya yönelik bilimsel projeler üretmek olduğunu belirtti. Faaliyetlerin, planladığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Yavaşoğlu, "Ekip üyelerimiz, bilim kadar buradaki doğal ortamı da önemsiyor. Madrid Protokolü'nün koşullarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Doğaya zarar vermemek için azami gayret gösteriyoruz. En az karbon izini bırakmak için kurduğumuz istasyonlarda, yenilenebilir enerji kullanıyoruz" dedi.