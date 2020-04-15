‘Türkiye Pavyonu’, Füsun Onur’u ağırlayacak

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

Türkiye’nin önde gelen güncel sanatçılarından Füsun Onur’un pratiği, gündelik maddelere özgü uzam, zaman, ritim ve biçim imkânlarını otobiyografik referanslarla yüklü anlatısal ve dolambaçlı bir dille ele alıyor. Onur, yarım yüzyılı aşkın kariyerinde resim ve heykel arasındaki sınırlara meydan okuyarak 1970’lerin başında avangardın Türkiye sanat kanonunda yer edinmesinde öncü bir rol üstlendi. Onur, Augarten Contemporary, Viyana (2010), İstanbul Modern (2011), Maçka Sanat Galerisi, İstanbul (2012) ve ARTER, İstanbul (2014) gibi müze ve sanat mekânlarında kişisel ve karma sergilere katıldı. Onur’un eserleri, Kunsthalle Baden-Baden (2001), ZKM, Karlsruhe (2004) ve Van Abbemuseum, Eindhoven’daki (2005) karma sergilerin yanı sıra İstanbul Bienalleri (1987, 1995, 2011, 2015), Moskova Bienali (2007) ve dOCUMENTA(12), Kassel’de (2012) sergilendi.

İKSV İstanbul Bienali’nin ve tüm güncel sanat projelerinin direktörü Bige Öner, serginin küratörlüğünü üstlenirken danışma kurulunda Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Serhan Ada, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, sanatçı İnci Eviner, küratör ve Fiorucci Art Trust Direktörü Milovan Farronato ve Sanat Dünyamız dergisi editörü, sanat yazarı Fisun Yalçınkaya yer alıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde yapılan Venedik Sanat Bienali Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu İKSV yürütüyor. Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi’nde ana serginin küratörlüğünü Cecilia Alemani yapıyor.