Türkiye Yayıncılar Birliği’nden dayanışma çağrısı

09 Nisan 2020 Perşembe, 11:13

Türkiye Yayıncılar Birliği, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren yayıncılık sektörünü ve tüm paydaşlarını, dayanışmaya çağırdı. Sektörün bu zor günleri atlatıp yoluna güçlü bir şekilde devam edebilmesi için yurt içinde ve dışında yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Türkiye Yayıncılar Birliği, sektör paydaşlarının da bu süreçte birbirine destek olması ve koşulları daha da olumsuzlaştırmak yerine destekleyici çalışma modellerine imkân veren yöntemlerle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Hükümetin açıkladığı bir dizi tedbir paketi kapsamında, diğer meslek birlikleriyle ortaklaşa yaptıkları girişimlerle yayıncılık sektörünün de “mücbir sebep” ilân edilen sektörler arasına alınmasını başardıklarını belirten Türkiye Yayıncılar Birliği, yine de bunun yeterli olmayacağına dikkat çekti.

Türkiye Yayıncılar Birliği, yayıncılık sektörünün geçirdiği zor günleri atlatıp yoluna sağlıklı ve güçlü bir şekilde devam edebilmesi için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında girişimlerini sürdürdüklerini belirtti. Gerek Cumhurbaşkanlığına gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderdikleri mektuplarla sektöre destek çağrısı yapan dernek, üye olduğu Uluslararası Yayıncılar Birliği’ne (IPA) de bir yazı yazarak global olarak etkilenen yayıncılık sektörünün bu krize birlikte göğüs germesi çağrısında bulunacaklarını da ifade etti. Türkiye Yayıncılar Birliği ayrıca üyelerine “Koronavirüs’ün Sektöre Etkisi” başlıklı bir anket gönderdiğini ve üyeleriyle düzenli iletişimini koruyacağını vurguladı.



Üyelerine yaptığı çağrıda “İçinde bulunduğumuz durum dünyada ve ülkemizde her açıdan dayanışmayı gerektiriyor. Bu dayanışmayı bizlerin de hem kişisel olarak hem de iş yaparken benimsemesi ve gerektiğinde topluma örnek olması gerekiyor. Biz yayıncılar ve yayıncılık sektörü paydaşları olarak çok çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz. Toplumun kültürel gelişiminde, kültürel mirasının korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında, doğru ve güvenilir bilginin yayılmasında bizlere çok önemli görevler düşüyor. Bizlere düşen bu önemli görevleri elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışırken sektör paydaşlarının da birbirine destek olması, içinde bulunduğumuz koşulları daha da olumsuzlaştırmak yerine destekleyici çalışma modellerine imkân veren yöntemlerle ve sektörümüzün itibarını da artırmayı hedefleyen stratejilerle hareket etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullanan Türkiye Yayıncılar Birliği, tüm yayıncılık sektörünü ve paydaşlarını dayanışmaya davet etti.

