AKP bile almadı... ÇAYKUR'da rekor zarar

ÇAYKUR Faaliyet Raporu'nda, “2018 yılı programında 42.3 milyon TL kâr öngörülmüş olmasına rağmen, 2018 yılı faaliyet dönemi 657 milyon 86 bin 397 TL zarar ile kapatılmıştır” ifadeleri yer aldı. ÇAYKUR, 2018'de rekor zarara imza atarken, AKP'nin de yerel seçim döneminde propaganda için dağıttığı çaylarını devlet kurumu ÇAYKUR'dan almadığı da ortaya çıktı. AKP, hem bu seçimlerde hem de referandumda çay dağıttı. Ancak çayları, devlete ait ÇAYKUR yerinde, özel sektörden aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, ÇAYKUR kaynakları, “AKP meydanlarda dağıttığı çayları ÇAYKUR'dan almadı. Keşke alsalardı. ÇAYKUR para kazanmış olurdu” dedi. ÇAYKUR Faaliyet Raporu'nda ayrıca, kuruluşun varlık ve kaynaklarının 2017'e göre yüzde 4.54 oranında arttığı vurgulanarak, “Öz kaynaklar yüzde 27.27 azalmış, yabancı kaynaklar ise yüzde 29.59 oranında artmıştır” denildi.