Taciz iddiasıyla 31 yıl hapis cezası alan öğretmene tahliye

Bölge İdare Mahkemesi'nce de Yargıtay'ın kararına uyularak, Kadir D.'nin tahliyesine karar verildi. Ailenin avukatı Halime Şenli, "Çocuklarımızı koruyamadığımız için üzgünüz; ama mücadelemiz bitmeyecek" dedi.

Alanya'daki ilkokulda eğitim gören 7 yaşındaki kız çocuğu, iddiaya göre, 4 yıl önce annesine "Öğretmenim beni ağzımdan öpüyor" dedi. İlk başta kızlarının şikayetine anlam veremeyen aile bireyleri, dizi izledikleri sırada, öpüşme sahnesinde kızlarının "Anne böyle öpüşmek iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İşte beni kucağına alıp, böyle yapıyor" demesi üzerine harekete geçti. Kızın anne- babası, sınıf öğretmeni Kadir D. hakkında suç duyurusunda bulundu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu. Sınıfından başka kızı da taciz ettiği öne sürülen Kadir D.'den diğer aile de şikayetçi oldu. Bu süreçte emekli olan Kadir D., şikayetler sonrası, 29 Ocak 2016'da gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kadir D., 10 gün sonra da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MAHKEME BAŞKANI: VEBALİ ÖBÜR DÜNYAYA KALDI

Diğer aile, öğretmen hakkındaki şikayetini geri çekerken, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2017'de görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Kadir D., avukatları eşliğinde savunma verdi. Kadir D., iftiraya uğradığını, 35 yıllık eğitimci olarak Türk milli eğitimine hizmet ettiğini ve önemli başarıları olduğunu savundu. Mahkeme Başkanı Aydın Çolak ise "İstismar olayında tanık olamayacağından suçun işleniş şekli ve sürekliliği gözüne alındığında, çocukların sanıkla sizinle nasıl bir husumeti olacağını değerlendirerek ve tanık ifadelerinin benzerlikleriyle sizi suçlu bulduk. Artık vebali öbür dünyaya kaldı" dedi.

31 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, çocuğun cinsel istismarı suçunun sabit bulunduğunu, suçun işleniş biçimi, sanığın kastının ağırlığı, suç ile amaçladığı saik ve aynı maddede belirtilen suçun birden fazla işlenmesi, kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması nedenleriyle 18 yıl hapis cezasına karar verildiğini ilan etti. Sanığın sabıkasız hali ve duruşmadaki olumlu tavırları nedeniyle lehine indirim uygulanmasına da karar verildi. Her bir öğrenci için ayrı ayrı 15'er yıl 7'şer ay 15'er gün hapse çarptırılan Kadir D., itiraz yolu açık olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Duruşmanın ardından tutuklanan Kadir D., Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Hapis cezası verilmesinin ardından savunma avukatları, davayı Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyarak, temyiz talebinde bulundu. Mahkeme heyetinin yerel mahkemenin kararına uymasıyla dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, suçun 'sarkıntılık' olabileceğini ve 'cinsel istismar' olamayacağı yönünde düşünülmesi gerektiğini belirterek, dosyayı mahkemeye geri gönderdi. Antalya Bölge Ceza İdare Mahkemesi'nce Yargıtay'ın kararına uyularak, öğretmene verilen 31 yıllık hapis cezası bozuldu ve sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Dava, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek.

'ÇOCUKLARIMIZI KORUYAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ'

Ailenin avukatı Halime Şenli, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Sanığı tahliye ettiler. Toplam 2 yıla yakın yatmıştı. Halbuki aldığı ceza 31 yıl. Çocuklarımızı koruyamadığımız için üzgünüz. Şiddet gören kadınları koruyamadığımız için üzgünüz. Hakimler, savcılar, yargı eliyle suçluların serbest bırakılmasından, dışarıda elini kolunu sallayarak, gezmesinden dolayı üzgünüz; ama mücadelemiz bitmeyecek. Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu avukatları olarak mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.