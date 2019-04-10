CHP'den ekonomik pakete ilk tepki: Kıdem tazminatı gasp ediliyor

CHP sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa'dan tepki geldi.

Faik Öztrak, "Taksitli reform olmaz. Parça başı reform yapılmaz. Reform Programı mevcut durumu gerçekçi bir şekilde tespit eder. Sorun alanlarına dönük çözümleri belirgin bir takvimle sunar. Aksi halde kimseyi ikna edemezsiniz. Tıpkı bugün olduğu gibi" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa

Hazineden sorumlu devlet bakanı Berat Albayrak bugün itibariyle yeni bir ekonomik program açıklamıştır. Albayrağ’ın açıklamalarına bakılırsa reform adı altında patronları sevindirecek emekçileri ise daha güvencesiz hale getirecek adımların atılacağı anlaşılmaktadır.

Bakan Albayrak geçtiğimiz Eylül ayında açıkladığı ‘’yeni ekonomik program’’ kapsamında kamuda güvencesiz çalıştırmadan zorunlu BES uygulamasına kadar birçok emek karşıtı uygulamayı hedef olarak önlerine koyduklarını açıklamıştı. Bugün ki yapılan açıklamada da ‘’kıdem tazminatının’’ sözde reform kapsamı adı altında gaspı bir kez daha gündeme getirilmiştir.

Albayrak bugün ki açıklamasında ‘’ Kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile Bireysel Emeklilik Sisteminin entegrasyonu sağlanacak’’ derken neyi kast etmek istediğini çok iyi anlıyoruz. AKP iktidarının tek amacı sözde reform adı altında Emekçilerin son kalesi olan kıdem tazminatını kaldırmak, işçilerin elinde kalan son güvenceyi de bu şekilde yok etmektir.

Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir

AKP iktidarının kıdem tazminatını daha önce birçok kez kaldırmayı denediği lakin sendikaların ve sivil toplum kuruluşların baskısı ile cesaret edemediğini hepimiz iyi biliyoruz. Kıdem tazminatının ülkemizde işçiler adına 83 yıllık tarihi bulunmaktadır. İktidarın geçmişte birçok defa gündeme getirdiği ve ortadan kaldırmak istediği Kıdem Tazminatı hakkı işçilerin ve emekçilerin elinde kalan son kaledir. Kıdem Tazminatının olası bir değişiklik ile fona devredilmesi işçilerin tamamen güvencesiz ve savunmasız bırakılması anlamına gelecektir.

Kıdem tazminatı ile ilgili en ufak bir hak gaspına 3 büyük işçi Konfederasyonu ve çalışan milyonlarca işçi karşı iken iktidarın bu konuyu sürekli olarak gündeme getirmesi art niyetlilikten başka bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçilerimizin onay vermediği ve Sendikalarımızın hayır dediği bu tür düzenlemelere asla ve asla evet demeyiz.



Albayrak ayrıca Kıdem tazminatı ve BES entegrasyonu birlikte 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını söylüyor. Bakan’ın bu açıklaması aldatmacadan başka bir şey değildir. Hatırlayalım işsizlik sigorta fonunda biriken paralara ne oldu? İşçi den çok iktidarın ve iktidara yakın şirketlerin yararlandığı bir yapıya dönüştü. Eminiz ki ilerde de elde edilecek bu gelirler çalışanlardan çok iktidarın yararlanacağı bir yapıya büründürülecektir.

Buradan iktidarı son kez uyarıyoruz!

Kıdem tazminatı emekçilerin son kalesidir

Ellerinde kalan son güvencedir

İşçilerin 83 yıldır koruduğu kazanımdır.

Kıdem tazminatının gaspına asla ve asla izin vermeyiz.