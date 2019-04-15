Bülent Arınç da yenilgiyi kabul etti

Denizli Kitap Fuar'ında düzenlenen 'Türkiye Siyasetindeki Anlar' konferansında konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerden her partinin kendi açısından başarılı çıktığını söyleyen Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart'ta topyekun bir mahalli idareler seçimine gittik. Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklar. Bu başarı ile sonuçlandı. Milyonlarca insan sandık başına gitti, oyunu dilediği gibi kullandı. Çıkan sonuçlardan da her parti kendi bakış açısıyla başarılı çıkmış, biz de böyle görüyoruz. AK Parti'ye bakarsanız; şu kadar büyükşehir, şu kadar il belediyesi kazandı, binlerce belediye meclis üyesi çıkardı. Totalde ise oyu yüzde 44'lerden aşağı değil. Böylesine kıyasıya ittifaklar içerisinde geçen bir seçimde yüzde 45’e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısında başarılıdır. Ama bu seçimlerde en çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi olan Ankara ve İstanbul’un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz."

"CHP kendi açısından başarılı görebilir"

Arınç, "Ancak total baktığınız zaman Genel Başkanımız Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylüyor; 'Geldiğimiz noktada bir başarısızlık söz konusu değildir' diyor. CHP kendi açısından başarılı görülebilir, en azından iki büyükşehirde önde görünüyor, henüz İstanbul sonuçlanmış değil. İzmir'i alacağını zaten herkes kabul ediyordu. Bunun yanında da hiç umulmadık illerin belediyelerini aldı" dedi.

Binali Yıldırım'dan itiraf

Binali Yıldırım bugün gazetcilere yaptığı açıklamada, "2014 seçiminde AK Parti adayının oyundan daha fazla oy aldık. Düşük oy filan almış değiliz. Karşı adayın daha fazla oy almasının sebebi ittifakların oluşmasından kaynaklı" ifadelerini kullandı.