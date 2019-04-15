Binali Yıldırım'ın çelişkileri ve onayladıkları: Rakibim benden çok oy aldı

İstanbul'da seçimi kaybeden AKP'nin adayı Yıldırım, 14.33'te başlayan basın toplantısı saat 16.15'te bitti. Yıldırım, "2014 seçiminde AK Parti adayının oyundan daha fazla oy aldık. Düşük oy filan almış değiliz. Karşı adayın daha fazla oy almasının sebebi ittifakların oluşmasından kaynaklı" diyerek CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun daha çok oy aldığını itiraf etti.

'NEDEN AKP'YE DAHA ÇOK OY ÇIKTI?' SORUSUNA CEVAP VERİLMİŞTİ

Binali Yıldırım, "İki parti, iki aday birbirine yakın oy aldığı halde neden benim oyum artmaktadır? Bu sorunun cevabını bekliyorum" dedi.

Bu sorunun cevabını CHP istanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu 14 Nisan'da Twitter'dan vermişti. Bekaroğlu, "Hâlâ niçin AKP oyları artıyor diye soruluyor. Şundan: düzeltilen geçersiz oyların %75’i ambleme basılan mührün fark edilmemesinden geçersiz sayılmış. 10 AKP seçmeninden beşi mührü ambleme basmış, oysa bu oran CHP seçmeninde 10’da 2’dir. Anlatabildim mi?" demişti.

YSK'Yİ BEKLEMEDEN SEÇİMİ KAZANDIM DEMEK!

Binali Yıldırım, "Bir tahammülsüzlük var ortada. 'Seçimi kazandık, mazbatayı verin' Seçimin kazanıldığının kararını sen mi vereceksin? YSK verir bu kararı. Anıtkabir'de bu ünvanla imza atarsan, sokakta dolaşıp mitingler yaparsan YSK'nin vereceği kararı etkilemekten başka ne iş yaparsın?" diye konuştu.

Seçim gecesi devam oyların sayımı devam ederken Binali Yıldırım kürsiye gelen ve kazandığını ilan etmişti. Yıldırım, "İstanbul'da seçim sayımları gayrıresmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. " açıklamasını yapmıştı.

IĞDIR KARARINI GÖZ ARDI ETTİ

Binali Yıldırım, "İtiraz edilmesine rağmen askı süreci devam etmiş. İptal edebileceklerini etmişler ama diğerleri devam etmiş. Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz. Seçmenin oyunu çalmanın son kullanma tarihi olmaz. İnsan hakikaten hayrete düşüyor. Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimidir. Murdar etin kavurması olmaz" dedi.

2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) belediye başkan adayı Hasan Alagöz, yarışı 1444 oy farkla kaybetti. Alagöz, ilçe ve il seçim kurullarına yaptığı itirazda, "Iğdır'da ikmaet etmeyen bir kısım seçmenin hileli yollarla seçmen olarak kütüklere yazdırılıp oy kullandırıldığını, belli bölge seçmen kütüklerinde taşıma seçmenlerin kayıt ettirildiğini ve bu seçmenlerin kullandıkları oyların seçim sonuçlarını etkilediğini" öne sürdü.

İtiraz dilekçesinde, "seçmen kütüklerine hileli yollarla kaydedilen" seçmenlerin kullandıkları oylar nedeniyle seçim sonuçlarının "seçmenin gerçek iradesini yansıtmadığı" gerekçesiyle seçimin iptali talep edildi. Hasan Alagöz, "sahte seçmen" iddialarını seçim kurullarının dışında savcılığa da taşıyarak, suç duyurusunda bulundu. Savcılık, suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı. Üç ay süren soruşturmada, Iğdır genelinde 3 bin 600'den fazla sahte seçmen olduğu tespit edildi ve bununla ilgili yedi muhtar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan muhtarlar yargılanarak, hapis cezasına çarptırıldı. YSK ise konuyla ilgili 3119 sayılı kararını 2014 yılında açıkladı. YSK oybirliğiyle aldığı kararda, seçmen kütüklerinin kesinleşmiş olması ve yine 122'nci madde uyarınca kurul başkanlarının kararının kesin olması gerekçeleriyle başvuruyu reddetti.