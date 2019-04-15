Avukata düğün dayağı

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’ndaki yolun trafiğe neden kapatıldığını soran bir avukatın Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından feci şekilde darp edildiği ortaya çıktı.

Muğla Barosu’na kayıtlı olan ve adının açıklanması istenmeyen avukata işkence olayı Çırağan Sarayı’nın önünde başladı. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da nikâh şahitliği yaptığı düğün için Çırağan Sarayı’nın önündeki caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Evine gitmek için otobüse binen avukat S., Çırağan önünde trafiğe takıldı. Yarım saat süren bekleyişe rağmen trafik akmayınca yolcular otobüsten indi.

İki saat işkence

20.30 sıralarında yaşanan olayda avukat, otobüsten inerek orada güvenlik için bulunan polislere, yolun neden kapatıldığını sordu. Bu sırada çevrede bulunan Cumhurbaşkanlığı korumaları, avukatı Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla koruma aracına aldı. Burada ters kelepçe vurulan avukatın gözleri de bağlandı ve darp edilmeye başlandı. Koruma aracı, daha sonra Çırağan Sarayı içerisine alındı. İşkence, araç içinde yaklaşık 2 saat sürdü.

Korumalar, avukata Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasını kabul eden bir tutanağı imzalamasını, aksi takdirde dayağın devam edeceği tehdidinde bulundu. Zor durumda kalan avukat, tutanağı imzaladı, korumalar avukatı polise teslim etti. Avukatın gözlerinin morardığı, yüzünde ekimozlar oluştuğu ve tanınmayacak halde olduğu bildirildi.