10 ilde FETÖ soruşturması: 21 gözaltı

Adana merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevde bulunan polis ve askerlerin de olduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler arasında görevde olan iki polis ve bir astsubayın da bulunduğu öğrenildi.