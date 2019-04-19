5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddialara göre, sitede bulunan apartmanın 5’inci katında oturan Sebahat B. ile Mehmet B. çiftinin 4 yaşındaki çocukları Halil Erdem B., odasında oyun oynadığı sırada odasının penceresini açtı. Halil Erdem B., aşağı bakmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü.Odaya giren anne Sebahat B., çocuğunu odada bulamayınca açık olan pencereden aşağıya baktığında beton zemine düşmüş halde gördü. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, 4 yaşındaki çocuğun düşme anı sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.