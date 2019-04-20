Haşimi’nin şoförü de İBB’den karşılanmış

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, yeni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmemesi nedeniyle oluşan yönetim boşluğu sırasında eski bakanlardan Egemen Bağış'a İBB tarafından özel şoför olarak tahsis edildiğini ortaya çıkarmış ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Ataman mevzuata aykırı şekilde İBB tarafından başka bir isme daha özel makam şoförü tahsis edildiğini ortaya çıkardı. Ataman, 2012 yılında hakkında idam kararı çıkarıldıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başlayan eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El-Haşimi'ye İBB personelinin makam şoförü olarak tahsis edildiğini belirtti.

Sözcü'nün haberine göre; Ataman, 5 yıl boyunca Haşimi'nin özel şoförlüğünü yapan H.A.'nın yönetim boşluğu sırasında İBB tarafından geri çağrıldığını açıkladı. Ataman, Haşimi'nin kullandığı aracın da Başakşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiği duyumu aldıklarını söyledi. Ataman, İBB'nin AKP yönetiminde yıllardır adeta çiftliğe döndüğünü vurgulayarak “İstanbulluların parasının, kaynaklarının nasıl birilerine peş keş çekildiği şimdi gün yüzüne çıkacak. Egemen Bağış'a, Tarık El-Haşimi'ye tahsis edilen şoförler buz dağının görünen yüzü” diye tepki gösterdi.

"Duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayımladığı genelgede iki müfettiş ve uzman sıfatıyla üç kişiye, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veritabanı ve altyapısını kopyalama yetkisi verdi. AKP’liler ve yandaş basının “İmamoğlu devletin kozmik odasına giriyor” eleştirileri üzerine açıklama yapan İmamoğlu, “Geleceğe sağlıklı şekilde taşınması adına arşivlendi. 31 Mart ile 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları kıyaslamak ve halkımızın çıkarlarını korumak adına bunları arşivledik. Bizim kozmik odayla işimiz olmaz” dedi. AKP’li 2 meclis üyesinin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi, “tüm verilerin kopyalanması” talimatıyla ilgili durdurma kararı verdi.

EL-HAŞİMİ KİMDİR?

Tarık el-Haşimi, liderliğini yaptığı Irak İslam Partisi, Saddam Hüseyin sonrası 2005 yılında ilk genel seçimlerde Irak parlamentosundaki en büyük sünni grup haline geldi. 2011’de Tarık El-Haşimi için “terörist gruplarla bağlantısı olduğu” gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı ve tutuklama emri çıkardı. El-Haşimi için Interpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarıldı. 30 Temmuz 2012'de Türkiye, Tarık El Haşimi için oturma izni verdi. İdama mahkum edilen El-Haşimi'nin yıllardır İstanbul'da yaşadığı biliniyor.